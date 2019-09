Laureus F1 Charity Night, raccolti quasi 400mila eur

380 MILA EURO RACCOLTI DALLA LAUREUS F1 CHARITY NIGHT PER I PROGETTI DI FONDAZIONE LAUREUS ITALIA ONLUS

Nel corso della serata sono stati nominati i nuovi Ambassador di Laureus: Daniele Cassioli, Irma Testa e Federica Masolin

Milano, 6 settembre 2019 – 380 mila Euro sono stati raccolti dalla Fondazione Laureus Italia Onlus nel corso della Laureus F1 Charity Night. L’evento di fundraising, il cui format di live entertainment è stato curato da Feelrouge Worldwide Shows, l’agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi, si è tenuto ieri a Milano, presso il suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate. Le donazioni saranno destinate a finanziare i progetti che la Fondazione sostiene nelle periferie di Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova.

Numerosi gli Academy Member, gli Ambassador e i testimonial di Laureus che non sono voluti mancare alla serata di fundraising: tra gli altri, Giacomo Agostini, Marvin Hagler, Sean Fitzpatrick, Maria Riesch, Fabian Cancellara, Demetrio Albertini, Riccardo Pittis, Bruno Cerella, Leonardo Fioravanti, Furio Benussi e Daniela Masseroni. Nel corso della serata sono stati nominati i nuovi Ambassador di Laureus: Daniele Cassioli, Irma Testa e Federica Masolin. A loro si è aggiunto Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, secondo nella classifica piloti alle spalle del compagno di scuderia Lewis Hamilton, capace di imporsi in questa stagione nei Gran Premi d’Australia e dell’Azerbaigian.

Il mondo dello spettacolo era invece rappresentato da Serena Autieri, che si è esibita in una emozionante esibizione canora, e Filippa Lagerback.

Protagonisti dell’asta, oltre ai memorabilia dei campioni dello sport, pezzi unici ed esclusivi donati da rinomati luxury brand: IWC Schaffhausen, Smart (con Garage Italia), Piaggio & C., Jaeger-LeCoultre, Baume&Mercier, Mercedes-Benz, Chloé,

Caruso, Tod’s, Roger Vivier, Moncler, Montblanc, Christofle Paris, Lancel, Edhèn, Adidas, Ferrari Trento e vari oggetti personali donati negli anni dagli Ambassador Laureus.

FONDAZIONE LAUREUS ITALIA ONLUS

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo” queste le parole pronunciate da Nelson Mandela, in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards, che si sono tenuti, a Montecarlo, nel 2000. Queste parole hanno ispirato il movimento Laureus.

Fondazione Laureus Italia Onlus utilizza lo sport come strumento educativo di

apprendimento, operando principalmente nelle periferie delle città italiane.

L’obiettivo è aiutare bambini e ragazzi che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale al rispetto di se stessi e degli altri, a condividere e a rispettare le regole e le diversità culturali, ad integrarsi sviluppando il senso di appartenenza a una comunità. Il tutto attraverso una metodologia che utilizza la pratica sportiva come strumento formativo che accompagni i processi di crescita dei minori coinvolti riconoscendone le potenzialità di recupero e inclusione.

In questo senso, molteplici sono le attività che hanno preso piede nelle periferie di diverse città italiane tra cui Milano, Napoli, Roma, Torino e Genova, coinvolgendo oltre 5000 bambini in più di 20 differenti attività sportive, tra cui sport di squadra “classici” come calcio, basket e pallavolo e discipline quali surf, vela, capoeira e molte altre.

Nel corso degli anni la Fondazione ha collaborato con più di 70 organizzazioni

territoriali (associazioni sportive, scuole, servizi sociali ed enti del terzo settore) e ha coinvolto oltre 20 Ambassador, campioni nello sport e non solo, che

sostengono i progetti in Italia. Oltre al supporto ai minori, Fondazione Laureus Italia Onlus offre attività formative rivolte agli allenatori, insegnanti ed educatori coinvolti nei suoi progetti. L’obiettivo è sempre garantire un trasferimento di

competenze specifiche e permettere alle organizzazioni territoriali coinvolte di applicare autonomamente le metodologie sportive/educative pianificate dalla Fondazione Laureus.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.laureus.it