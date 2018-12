Le grandi paure degli italiani protagoniste di W L'Italia - Oggi e Domani

Il ritorno del terrorismo con la strage di Strasburgo, l'incertezza economica per la manovra finanziaria e il tiramolla con l'UE, la paura per il futuro dei propri figli enfatizzata con la tragedia di Corinaldo... W L'Italia - Oggi e Domani, condotto da Gerardo Greco in prima serata su Rete4 il giovedì non è mai stato così tanto "sul pezzo".

L'ultima puntata del programma in onda il 13 dicembre, prima di lasciare dalla settimana successiva il testimone a Roberto Giacobbo con il suo nuovo Freedom - Oltre il Confine, sarà infatti incentrata sulle grandi paure che attanagliano gli italiani. Aggiungendovi anche, a quelle sopra citate, il tema della sicurezza a tavola, con le potenziali insidie che si nascondono negli alimenti che ingeriamo quotidianamente durante i pasti.

Il tutto sarà sviscerato dagli ospiti in studio, fra i quali Pierluigi Bersani, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri e il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.