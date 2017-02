Lego Batman arriva al cinema. Ecco il trailer e le news

LEGO BATMAN

Con lo stesso spirito irriverente del divertimento che ha fatto di "The LEGO® Movie" un fenomeno mondiale, il sedicente leader di quel gruppo di personaggi - LEGO® Batman – è il protagonista di una nuova avventura sul grande schermo.



LEGO BATMAN, IL FILM: LA NUOVA STORIA



Grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di fare squadra con gli altri, e forse - solo forse - imparare a prendersi un po’ meno sul serio. Will Arnett riprende il suo ruolo da protagonista di "The LEGO® Movie" prestando la propria voce nella versione originale a LEGO Batman, alias Bruce Wayne. Zach Galifianakis ("Una Notte da Leoni" la serie, e "Muppets 2 - Ricercati") doppia il Joker; Michael Cera ("Arrested Development – Ti Presento i Miei" in TV) è l’orfano Dick Grayson; Rosario Dawson (della serie TV "Daredevil") dà la voce a Barbara Gordon, mentre Ralph Fiennes (i film "Harry Potter"), è quella di Alfred. "LEGO® Batman – Il Film" è diretto da Chris McKay, e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller, e Roy Lee, che hanno già lavorato insieme in "The LEGO® Movie". Jill Wilfert, Matthew Ashton, Will Allegra e Brad Lewis sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Seth Grahame-Smith e Chris McKenna, ed Erik Sommers, Jared Stern e John Whittington, da una storia di Seth Grahame-Smith, e il film si basa sui mattoncini giocattolo della LEGO e sui personaggi di DC Entertainment. Batman è stato creato da Bob Kane con Bill Finger; Superman è invece un personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Lo scenografo Grant Freckelton e il montatore David Burrows, che hanno già collaborato in "The LEGO® Movie", si uniscono agli editor Matt Villa, e John Venzon. Le musiche sono composte da Lorne Balfe.

Warner Bros. Pictures e Warner Group Animation, in collaborazione con LEGO System A/S, presentano una produzione Lin Pictures / Lord Miller / Vertigo Entertainment, "LEGO® Batman – Il Film" (The LEGO® Batman Movie), che arriverà nelle sale di tutto il mondo in formato 3D, 2D e IMAX. Questo lungometraggio d’animazione verrà distribuito dalla Warner Bros. Pictures, della Warner Bros. Entertainment Company.

LEGO BATMAN, LE VOCI ITALIANE



CLAUDIO SANTAMARIA – (Batman) Claudio Santamaria raggiunge il successo nel mondo del cinema grazie alla brillante interpretazione nel film di G. Muccino “L’ultimo bacio”, che gli vale la candidatura al David di Donatello. Ben presto, grazie al suo talento e alla sua completezza come artista, ha l’occasione di lavorare con moltissimi registi per il cinema e per la televisione come Pupi Avati in “Ma quando arrivano le ragazze?”, Dario Argento per “Il cartaio”, Michele Placido per “Romanzo criminale”, grazie al quale vince il premio Nastro d’Argento come miglior attore protagonista, Marco Turco in “Rino Gaetano”, ancora una volta Gabriele Muccino per “Baciami ancora”. La sua bravura lo porta a confrontarsi anche con produzioni internazionali, partecipa al film americano “Casino Royale” e a quelli francesi “600 Kilos d’or pur” e “Pauline detective” di Marc Fitoussi. Grazie alla sua collaborazione con la Francia, nel 2011 riceve il titolo di Cavaliere nell’Ordine delle Arti e Lettere dall'Ambasciata francese. Nel 2012 l’abbiamo visto sul grande schermo con “Diaz – don’t clean up this blood” di Daniele Vicari, “Gli sfiorati” di Matteo Rovere e a teatro con lo spettacolo “Occidente solitario”, in tournée anche per tutto il 2013. Nel 2014 è protagonista del film “Il venditore di medicine” per la regia di Antonio Morabito. Ha inoltre interpretato il maestro Manzi nel film tv per la Rai “Non è mai troppo tardi” per la regia di Giacomo Campiotti e ha prestato la voce a Batman nel film “The Lego movie”. Lo abbiamo visto protagonista del film di Ermanno Olmi sulla prima Guerra mondiale “Torneranno i prati”. È stato in tournée teatrale con lo spettacolo “Gospodin” di Philipp Löhle per la regia di Giorgio Barberio Corsetti. È stato premiato ai Nastri d’Argento 2014 con il premio speciale “Personaggio dell’anno” per il film “Il venditore di medicine”. Nel 2015 ha recitato come attore protagonista nella serie di successo "È arrivata la felicità", in onda su RaiUno, mentre nel 2016 lo abbiamo visto al cinema con il film opera prima di Gabriele Mainetti “Lo chiamavano Jeeg Robot”, che gli è valso un David di Donatello come miglior attore protagonista. A fine 2016 è stato impegnato con la direzione del suo corto "The Millionairs", con il quale ha debuttato da regista, mentre attualmente è sul set del film "Rimetti a noi i nostri debiti" di Antonio Morabito. Nei prossimi mesi sarà al cinema l'opera prima di Cosimo Gomez dal titolo "Brutti e Cattivi", insieme a Marco D'Amore.

GEPPI CUCCIARI – (Batgirl) Inizia frequentando il laboratorio “Scaldasole”. Nel 2001 entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig. Si laurea in giurisprudenza all’università cattolica di Milano. A Teatro nel 2002 fa parte del cast della commedia Maionese per la regia di Paola Galassi. Nel 2004 fa parte del laboratorio Caffè Teatro di Verghera di Samarate. Dal 2006 al 2009 è in tournèe con “Si vive una volta. Sola” scritto con Lucio Wilson per la regia di Paola Galassi. In televisione nel 2002 partecipa alla trasmissione “Short and spotty” (Happy Channel). Nel 2003 partecipa a Zelig Off (Italia 1). Nel 2004 partecipa alla trasmissione comica “comedy lab” (MTV) e continua a far parte del cast di Zelig off (CANALE 5). Dal 2005 al 2009 è nel cast fisso di Zelig Circus (CANALE 5). Dal 2005 al 2009 recita nella sit-com “Belli Dentro” (CANALE 5). Nel 2006 fa parte del cast della fiction “attacco allo stato”, regia di Michele Soavi con Raul Bova (CANALE 5). Nel 2007 conduce “Geppy Hour” (SKY). Dal 2009 al 2010 prende parte alla trasmissione “Victor Victoria” (La7). Dal 2010 al 2011 conduce due edizioni di “Italia’s got talent” (CANALE 5). Dal 2011 al 2012 conduce G Day (La7). Dal 2011 al 2013 partecipa agli speciali elettorali condotti da Enrico Mentana (La7). Nel 2012 partecipa come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo, condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Nel 2013 partecipa a Le Invasioni Barbariche (La 7). Nel 2013 conduce il concerto del 1° maggio a Piazza San Giovanni (Rai 3). Per il cinema nel 2006 recita in “Grande, Grosso e Verdone”, con Carlo Verdone, Claudia Gerini, regia di Carlo Verdone. Nel 2012 gira “L’arbitro”, con Stefano Accorsi, regia di Paolo Zucca e nel 2012 “Passione sinistra”, con Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni, regia di Marco Ponti. Per la

47 radio nel 2004 partecipa alla trasmissione “Pinocchio” condotta dalla Pina su Radio Deejay e alla trasmissione “Scaldanight” su Radio Popolare. Riguardo ai libri nel 2006 pubblica il suo primo romanzo “Meglio donna che male accompagnata” (ed. KoWALSKY). Nel 2009 esce il suo secondo romanzo “Meglio un uomo oggi” (ed. MONDADORI). Tra i premi che si aggiudica: nel 2005: Telegrolla come miglior attrice di sitcom per Belli dentro. Nel 2010 il premio Navicella d'argento, città di Castelsardo. Nel 2011 il Premio Ennio Flaiano: MIGLIORE TRASMISSIONE DELL’ANNO: G DAY. Sempre nel 2011 il Premio satira politica Forte dei Marmi. Nel 2012 il Premio Regia Televisiva per la categoria “Personaggio femminile televisivo dell'anno”. Ancora nel 2012 il Premio Sasso Marconi come "personaggio femminile televisivo dell'anno", il Premio Immagini Amiche, il Premio Eleonora d'Arborea, città di Cagliari e il Premio Ideona per Gday come migliore collaborazione artista-autori.

ALESSANDRO SPERDUTI – (Robin) classe 1987, con all’attivo tantissimi ruoli e partecipazioni che stanno formando velocemente la sua carriera. Tra questi ricordiamo al cinema “Com’è bello far l’amore” di Fausto Brizzi in cui interpreta un ruolo divertente e interessante, in tv nella serie firmata Pupi Avati “Un matrimonio” e a teatro per la regia di Cristina Comencini nello spettacolo del 2009 “Est Ovest”. Nel 2014 è stato tra i protagonisti del film per la tv “A testa alta” e ha vissuto la straordinaria esperienza di essere co-protagonista nel nuovo film del maestro Ermanno Olmi “Torneranno i prati”. Nel 2016 lo troviamo al cinema con il film "Un bacio" di Ivan Cotroneo, e nella serie Rai "Il confine" per la regia di Carlo Carlei. Lo abbiamo visto a novembre 2016 al fianco di Dustin Hoffmann nella nuova serie internazionale di produzione Rai Fiction "I Medici", con il ruolo di Piero de' Medici. Alessandro è stato premiato ai Nastri D'Argento 2016 con il premio Gugliemo Biraghi per la sua interpretazione nel film "Un bacio", di Ivan Cotroneo. Di recente, ha terminato le riprese di "Una questione privata", ultimo film dei Fratelli Taviani e de "La musica del silenzio", film diretto da Michael Radford sulla vita di Andrea Bocelli.