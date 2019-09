Lele Mora è malato di cancro: un tumore tra polmoni e reni-LELE MORA OGGI NEWS

Lele Mora malato: ha un tumore maligno e lo scopre durante un’intervista-LELE MORA CANCRO

L’agente dei Vip, Lele Mora, è malato. Ha un cancro. Lo ha scoperto durante un’intervista per Libero Quotidiano, quando gli è arrivata la telefonata da parte del medico. “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni”.

“Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno” ha rivelato Lele Mora alla giornalista che lo avrebbe intervistato. Ma proprio durante l’intervista, è arrivata la telefonata da parte del medico con la diagnosi. “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che c’è da fare” ha dichiarato l’agente.

Prima di ricevere la telefonata, Lele Mora stava raccontando alla giornalista le 407 lunghissime giornate trascorse nel carcere in isolamento. “Ho fatto tanti errori, come tutti” ha dichiarato Mora. “Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”.

Dopo aver appreso la notizia del cancro, Lele Mora ha però subito rivolto il pensiero ai figli, i quali avevano già sofferto per la sua permanenza in carcere. “Non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.

Lele Mora ha avuto modo anche di parlare di Fabrizio Corona, spiegando quali effetti ha su di lui il carcere. “La detenzione lo ha peggiorato, ha sviluppato una rabbia che lo sta consumando”.

Durante l’intervista, l’agente dei Vip ha rivelato di lavorare all’estero, tra Albania, Bulgaria e Georgia.

“Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate”.