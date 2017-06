Liam Gallagher debutta con il singolo e video da solista WALL OF GLASS



Dopo l’emozionante concerto del 30 maggio all’O2 RITZ di Manchester (cliccate qui per la clip di ‘Live Forever’), Liam Gallagher può ora condividere il suo brano di debutto da solista ‘Wall Of Glass’ così come il video che lo accompagna. La canzone è il primo singolo estratto dall’album di prossima uscita ‘As You Were’.

Se si facesse un’equazione di tutti gli elementi che hanno reso i primi singoli degli OASIS così apocalittici – potenti ondate di chitarre, melodie irresistibili, ritmi fragorosi e la voce di Liam Gallagher che canta in modo incredibilmente accattivante - ‘Wall Of Glass’ ne sarebbe il risultato. Potenziato da una produzione contemporanea e carica di bassi, il brano presenta il suono di Liam da una nuova angolazione, pur mantenendo i tratti caratteristici che lo hanno reso un artista così tanto influente.

È difficile ricordare un tempo in cui Liam abbia cantato meglio – è come sentirlo per la prima volta.

Diretto da François Rousselet (‘Ride ‘Em On Down’ dei Rolling Stones, ‘Lazaretto’ di Jack White), il video di ‘Wall Of Glass’ dimostra ancora una volta che la celebre espressione da spavaldo rock’n’roll di Liam è coinvolgente più che mai.

Il breve tour inglese di Liam (già soldout ovunque) continua domani all’Electric Brixton di Londra, prima di trasferirsi all’Olympia Theatre di Dublin (10 giugno) e al Glasgow Barrowlands (11 luglio).

In Italia, Liam Gallagher sarà la star assoluta dell'Home Festival 2017, a Treviso il prossimo 1 settembre.

Sul palco lo accompagnano Mike Moore (chitarra), Jay Mehler (chitarra), Drew McConnell (basso), Dan McDougall (batteria) e Christian Madden (tastiere).