Ligabue ammette: "Il mio tour non sta vendendo come pensavamo"

Per ora, il tour di Ligabue, non ha rispettato le aspettative in termini di tagliandi venduti. Dopo l’esordio a Bari, con il palco spostato verso la curva a causa della poca gente accorsa al suo concerto, lo stesso Ligabue ha ammesso ieri a tarda sera in un post su Facebook che le vendite per il suo nuovo tour non stanno andando come previsto: "Ciao ragazzi, come va?", ha scritto il rocker sulla sua pagina ufficiale. "Allora: il tour è cominciato e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l'affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell'agenzia, dall'altro è anche vero che l'altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare. Ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti.

E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se (fortunatamente) sommersa dalle vostre". Poi Ligabue ha voluto tranquillizzare i suoi fan che hanno già comprato i biglietti e parteciperanno alle sue prossime tappe: "La produzione (e quindi lo spettacolo) che stiamo portando in giro è una delle nostre migliori di sempre (e non verrà ridotta in nessuna situazione), la band è in formissima e il cantante c'ha più voglia che mai. Stasera Messina. Non vedo l'ora che arrivino le 21. Grazie, ragazzi. Vi abbraccio, Luciano".