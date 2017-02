Ligabue, paura per il cantante: concerti annullati per edema alle corde vocali

Luciano Ligabue

Ligabue su Facebook: concerti annullati





Ligabue, in un video pubblicato su Facebook, ha spiegato di avere dei problemi di salute che lo costringono a restare a riposo. In particolare il cantante ha raccontato di avere un edema alle corde vocali che lo ha costretto a posticipare il debutto del suo tour, previsto per oggi, 3 febbraio, a Roma.



"Ciao a tutti, purtroppo non ho buone notizie. L'altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l'influenza quanto per il fatto che proprio non avevo voce", ha esordito nel video pubblicato su Facebook.

Ligabue: ho brutte notizie, devo evitare sforzi vocali





"Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali", ha aggiunto ancora l'artista. Deve quindi evitare qualsiasi sforzo vocale per guarire.



Ligabue ha così dovuto posticipare il debutto del tour Made in Italy - Palasport 2017. L’inizio, previsto per oggi venerdì 3 febbraio al Palalottomatica di Roma, è stato rinviato a martedì 14 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale.