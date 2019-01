Lindsay Lohan’s Beach Club in contemporanea mondiale su MTV

In contemporanea con la messa in onda su tutte le MTV del mondo, mercoledì 9 gennaio alle 02.00 (del mattino in Italia) MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) propone in prima visione mondiale il primo episodio di LINDSAY LOHAN’S BEACH CLUB, la docu-serie che racconta la “nuova vita” imprenditoriale della star americana. L’episodio sarà poi in replica sabato 12 gennaio alle 21.10, mentre la serie intera di 12 episodi partirà su MTV (canale Sky 130) nel mese di marzo.

Lindsay Lohan’s Beach Club esplora un nuovo lato della vita dell’attrice e influencer americana, che ha recentemente intrapreso una carriera da imprenditrice. Il programma seguirà il lancio del Lohan Beach House, il suo nuovo club a Mykonos, in Grecia.

In Lindsay Lohan’s Beach Club vedremo Lindsay Lohan dirigere un team di giovani e ambiziosi VIP che collaboreranno con lei per aumentare la fama del locale e promuoverlo come location ideale per le vacanze di lusso. Ma romanticismo e amicizie potrebbero interferire con il lavoro, e sarà proprio compito del capo Lindsay gestire ogni difficoltà.

La serie completa di Lindsay Lohan Beach Club sarà in onda in primavera sempre solo su MTV (canale Sky 130).