Lisbeth Salander, Colpevole o innocente?

Lunedì 26 novembre alle 20.45, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al Teatro Manzoni di Milano andrà in scena il secondo appuntamento della nuova stagione di Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia®, Colpevole o Innocente? il format teatrale, giunto con successo crescente alla decima edizione, ideato e curato da Elisa Greco.

Lisbeth Salander, Vittima o Carnefice?

Centro del Processo sarà Lisbeth Salander l’iconica protagonista del successo mondiale di Stieg Larsson “Uomini che odiano le donne” accusata e contemporaneamente difesa per le sue azioni e le sue altrettanti forti reazioni. “Non sarà solo un processo ad una figura letteraria, per quanto fortemente rappresentativa di una condizione umana, ma piuttosto un confronto con la realtà, attraverso la testimonianza di un caso realmente accaduto. Un dilemma fra due scelte ugualmente forti a cui risponderà il pubblico con il suo voto” come sottolinea l'autrice e curatrice Elisa Greco che salirà sul palcoscenico insieme agli interpreti.

A condurre il Processo, quale Presidente della Corte, il magistrato Fabio Roia Presidente di sezione del Tribunale di Milano da anni impegnato nel contrasto alla violenza di genere, mentre Barbara Stefanelli, vicedirettore del Corriere della Sera e ideatrice del blog la 27 ora, si calerà nel ruolo dell’iconica figura di Lisbeth Salander.

Al Sostituto Procuratore di Milano Luca Poniz il compito dell’Accusa mentre la Difesa spetterà al noto avvocato, nonché consigliere e tesoriere dell’Ordine degli avvocati di Milano Laura Cossar.

Combattivo il banco dei testimoni che vedrà per l’ accusa “il caso di Luigi Celeste” realmente accaduto e presentato dalla scrittrice Sara Loffredi autrice del libro Non sarà sempre così e l’intervento della penalista Paola Boccardi; per la difesa interverranno Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano e il Presidente della Maison Gattinoni Stefano Dominella, che da anni accompagna le detenute nel loro percorso di riabilitazione con la partecipazione dell’ editore Luca De Michelis. Convocato dal Presidente della Corte come perito di ufficio il Prof. Guglielmo Gulotta.