LIVE NATION E FIRESTONE INSIEME A FIRENZE ROCKS: SIGLATA LA PARTNERSHIP

Live Nation e Firestone sono lieti di annunciare una nuova partnership per Firenze Rocks, il più grande Festival musicale italiano uno tra i primi in Europa, che si svolgerà a Firenze alla Visarno Arena dal 10 al 13 giugno 2020.

Un’importante collaborazione che sostiene un modo autentico di fare musica, premia il talento e aiuterà a far emergere i nuovi protagonisti della musica di domani.

E’ infatti questo l’obiettivo della nuova collaborazione che vede la presenza di un secondo palco Firestone, all’insegna dei Festival internazionali, sul quale si alterneranno artisti scelti da Live Nation insieme al vincitore del contest musicale Road to the Main Stage by Firestone.

Il contest è arrivato alla sua terza edizione che darà al vincitore anche l’opportunità di esibirsi quale opening act sul main stage di Firenze Rocks, al fianco di alcuni fra più importanti artisti della scena internazionale.

“Live Nation è da sempre una delle realtà musicali di maggiore successo ed ora, grazie al secondo palco Firestone a Firenze Rocks, diventa anche una importante vetrina non solo per artisti internazionali, ma anche italiani. La lineup, in via di definizione, avrà l’obbiettivo di far vivere agli spettatori del Festival un’esperienza europea a 360° all’interno di un’area village creata per condividere esperienze e momenti unici grazie anche ai nostri partner, come Firestone.” Stefania Campanella – Marketing & Partnership Manager Live Nation

Con questa nuova collaborazione, Firestone, brand di pneumatici con oltre un secolo di storia alle spalle, conferma la sua vicinanza al mondo della musica, secondo una tradizione che va avanti sin dagli anni ’30.

“Firestone è brand legato al mondo della musica sin dalla sua fondazione e proprio attraverso la musica è in grado di creare un legame speciale con le persone. Anche quest’anno attraverso il contest “Road to the Main Stage” by Firestone sosteniamo i talenti emergenti dando loro la possibilità di esibirsi sui palchi più prestigiosi al fianco di artisti internazionali. Firenze Rocks è senza dubbio il più importante festival musicale in Italia e siamo davvero orgogliosi di essere parte di questa manifestazione”.

Elena Mugione Responsabile Brand e Trade Marketing, Bridgestone South Region.