Liz Climo star a Lucca Comics & Games con Un'aragosta al giorno

Quanto può essere profonda, buffa e commovente l'amicizia? La fumettista americana Liz Climo ce lo racconta in Un'aragosta al giorno, secondo volume - in uscita il 15 novembre per BeccoGiallo - che raccoglie le strisce del celebre webcomics The little world of Liz.



Il libro, che racconta le buffe avventure di un colorato universo di animali parlanti, sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games (1-4 novembre) alla presenza dell'autrice.

Un'aragosta al giorno è la seconda raccolta dei fumetti di The Little World of Liz, seguitissimo webcomics (quasi un milione di follower sui social network) dell'autrice americana Liz Climo.Il libro, che fa seguito al primo titolo Il piccolo mondo di Liz uscito in Italia nel 2017, sarà disponibile nelle librerie e sugli store online da giovedì 15 novembre.Tema di questo secondo volume, pubblicato da BeccoGiallo come il precedente, è l'amicizia, raccontata attraverso le avventure del colorato e buffo universo di animali parlanti disegnati da Liz.





"Adoro i miei amici e ho iniziato a disegnare questi fumetti per farli ridere. Dopo aver perso un sacco di tempo a pensare se i miei disegni valessero veramente qualcosa, ho capito che mi interessa solo che facciano felici loro, perché è esattamente come loro mi fanno sentire ogni giorno. E adesso spero che possano rendere felici anche i vostri amici. Se siete in un posto nuovo, state iniziando un altro viaggio o vi sentite un po’ soli, spero che questi fumetti possano farvi compagnia e strapparvi un sorriso". Liz Climo

Liz Climo è nata in California e vive a Los Angeles. È cresciuta leggendo i fumetti di The Far Side di Gary Larson e i libri di Edward Gorey nel salotto dei nonni, sognando un giorno di creare una sua serie.Di giorno lavora come character artist e storyboarder nella serie I Simpson, la notte la trascorre circondata da un colorato universo di animali parlanti protagonisti del suo seguitissimo webcomics The Little World of Liz. È inoltre la creatrice della serie per l’infanzia Rory il dinosauro.La sua prima raccolta dal titolo Il piccolo mondo di Liz è stata pubblicata in Italia da BeccoGiallo nel 2017. A novembre 2018 è prevista l’uscita del secondo volume dal titolo Un’aragosta al giorno, sempre per BeccoGiallo.