Locarno Festival, Premio Leopard Club a Meg Ryan. Il programma

Tutto pronto per la 71esima edizione del Locarno Festival. Annunciato il programma e anche il Leopard ClubAward a Meg Ryan. Venerdì 3 agosto in Piazza Grande, le sarà consegnato il Leopard ClubAward 2018. L’omaggio di Locarno a Meg Ryan sarà accompagnato dalla proiezione del film InThe Cut, e da un incontro dell’attrice con il pubblico del Festival.

Saranno inoltre presenti a Locarno, fra gli altriDiego Abatantuono, Sean Baker, Nour Ballouk, Richard Billingham, Emilie Blichtfeldt, FranBorgia, Júlio Bressane, Emmanuel Carrère, Mélanie Charbonneau, Laura Citarella, Kyle Cooper,Tizza Covi, Benjamin Dickey, Laetitia Dosch, Jean Dujardin, Bruno Dumont, Abbas Fahdel,Alberto Fasulo, Elias Freifer, Antoine Fuqua, Yann Gonzalez, Olivier Gourmet, Eugène Green,Ghassan Halwani, Ethan Hawke, Marnie Ellen Hertzler, Kent Jones, Vasilis Kekatos, MartheKeller, Gürcan Keltek, Eleni Kossyfidou, MINGYANG Li, Mariano Llinás, Jodie Mack, YolandeMoreau, Radu Muntean, Narcissister, Virginie Nolin, Bettina Oberli, Nicolas Philibert, DavitPirtskhalava, Mary Kay Place, Isabella Ragonese, Jérémie Renier, Ben Rivers, David Roux, HongSang-soo, Yash Sawant, Jürgen Schmidhuber, John Sloss, Juergen Teller, Mélanie Thierry,Andrei Ujica, Virgil Vernier, Michelle Wehe, Siew Hua Yeo, Peter Yu, Jia Zhang-ke, LIN Zi, OmarZúñiga Hidalgo.

Sezioni competitive

Piazza Grande

17 lungometraggi e 1 cortometraggio di cui 9 prime mondiali saranno proiettati in Piazza Grande, la sala cinematografica all'aperto che riunisce ogni sera fino a 8'000 spettatori.

Concorso internazionale

15 lungometraggi, di cui 13 in prima mondiale, in competizione per il Pardo d'oro

Concorso Cineasti del presente

Il concorso di Locarno dedicato alla scoperta, comprende 16 fra opere prime e seconde, di cui13 in prima mondiale.

Signs of Life

La sezione che indaga i territori di frontiera del cinema, tra nuove forme narrative e innovazionedel linguaggio, comprende 7 lungometraggi e 7 cortometraggi di cui 13 in prima mondiale.



Pardi di domani

Due concorsi, uno dedicato ai cortometraggi svizzeri e un secondo internazionale, che contano36 prime mondiali.



Sezioni non competitive

Fuori Concorso

Spazio aperto alle opere di maestri del cinema e registi di rilievo internazionale.

Histoire(s) du cinéma La storia del cinema attraverso i protagonisti di Locarno71.

Retrospettiva

La Retrospettiva dedicata a Leo McCarey (1898-1969) conta 109 opere.

Open Doors

Sezione volta a promuovere e valorizzare il cinema indipendente nel sud e nell’est del mondo, conclude quest’anno il suo percorso di ricerca attraverso le cinematografie dell’Asia del Sud.

La 71esima edizione del Locarno Festival si terrà dal 1° all’ 11 agosto 2018.www.locarnofestival.ch