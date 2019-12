Loredana Lecciso e Al Bano insieme a Natale: boom della foto sui social

Natale con Al Bano. Loredana Lecciso con una foto su Instagram fa il pieno di like. Eccola con Al Bano durante le feste (c’è anche il loro figlio Bido). A quanto pare la showgirl, che ha avuto una relazione lunga quasi venti anni con Carrisi, ha trascorso le feste di Natale a Cellino. Per la seconda volta, visto che anche lo scorso anno era stata nel quartier generale di Al Bano.

Quindi, la foto pubblicata dalla Lecciso non lascia spazio a doppie interpretazioni: il cantante ha passato le feste con lei, forse senza Romina? L’ex moglie di Al Bano sui social ha pubblicato un selfie con l’albero di Natale alle spalle. Occhiati rossi e maglione rosso d’ordinanza, ma senza il Leone di Cellino. Mistero sulla location della foto. Loredana, invece, ha pubblicato uno scatto con Al Bano e Bido. Ed è stato subito boom su Instagram.

Soltanto poche settimane fa la Lecciso - ospite in studio a Live non è la d’Urso - ha annunciato di essere pronta ad incontrare la Power. Una stretta di mano che farebbe gola a tutti gli amanti del gossip. Le parole di Loredana sono state un vero appello. Per adesso, a quanto pare, inascoltato.