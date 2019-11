Ascolti tv, Loredana Lecciso al “Live non è l’Urso”: colpi di scena assicurati

Di Francesco Fredella

Al Live non è la d’Urso arriva Loredana Lecciso. Sarà lei la super ospite di lunedì sera dello show di Canale5 condotto dalla d’Urso, che sta spopolando con ascolti sorprendenti nei suoi tre programmi (Pomeriggio5 - Live e Domenica live). L’ex di Al Bano Carrisi, in forma perfetta e con gambe da urlo (allenate con ore ed ore di palestra) si sottoporrà alle domande degli “sferati”: opinionisti, giornalisti e perdonaggi del jet set che interagiranno con lei con tanto di sfera verde o rossa. Per Loredana, regina di Cellino da quando Romina è andata via, sembra davvero un momento d’oro. La sua popolarità è molto alta tra copertine delle principali riviste, servizi fotografici e presenze in tv.

E’ stata proprio la Lecciso ad inaugurare il torneo vip a Domenica Live (una delle novità di questa edizione che vede come capoprogetto Ivan Roncalli, geniale autore che la conduttrice ha arruolato da tempo nella propria squadra).

Adesso cresce l’attesa per la diretta di lunedì sera. Loredana, soltanto qualche giorno fa, aveva pubblicato una foto con Al Bano (in bianco e nero) che ha fatto il pieno di like in poche ore. Ma soprattutto ha riacceso il gossip sul triangolo di Cellino. Diventato rovente.