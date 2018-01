Lorella Boccia: "Per queste nozze con Niccolò Presta avrei atteso cent'anni"

Un sorriso speciale, simile a quello di Julia Roberts, così il settimanale “Gente” diretto da Monica Mosca definisce la giovane Lorella Boccia fotografata nella suite del Baglioni Regina Hotel di Roma.

Reduce da una vacanza indimenticabile con la proposta di matrimonio da parte dell’agente e producer Niccolò Presta, la Boccia si racconta in un’intervista sincera ed aperta. Il 2018 è iniziato con grandi novità lavorative per la talentuosa showgirl. Non solo; già protagonista del nuovo anno dichiara in esclusiva al settimanale, attualmente in edicola, alcuni retroscena della tanto chiacchierata proposta da parte di Presta Junior:

“Mi consegna una lettera che parla di noi, di quello che siamo stati e saremo, delle nostre vite. Mi ritrovo al quarto piano di un appartamento. Vedo il papà di Niccolò che fa partire la mia canzone preferita. Sul tavolo c’è una magnifica torta. Intorno, i nostri amici. Lui è in ginocchio, con un’anello.”

Una carriera ricca di sfumature. La Boccia dopo aver partecipato come concorrente al programma “Amici”, debutta al cinema nella pellicola americana “Step Up”. Il 2013 segna il suo ritorno in Italia come conduttrice a fianco di Paolo Ruffini in “Colorado” su Italia1; dopo importanti esperienze in musical nazionali è Maria De Filippi che l’arruola nel 2016 come professionista nel day-time e serale di “Amici”. Un traguardo importante che le ha portato molta fortuna ed aperto, in qualche modo, le strade verso la televisione.

“È stata una grande scuola. Maria, mentre studiavo, mi ha fatto i complimenti per la mia trasformazione sia fisica, sia nel ballo e nel carattere. È stato di incoraggiamento.“

Non solo icona sexy; protagonista dei social network è riuscita a farsi apprezzare da tutti, grazie alla sua innata simpatia e risata coinvolgente che l’ha fatta affezionare anche ad un pubblico femminile che da sempre la sostiene.

Le curiosità e indiscrezioni che girano attorno alla cerimonia sono già numerose ma ancora poche sono le notizie. Non resta che attendere gli sviluppi di una delle favole che si preannuncia una delle più seguite di questo 2018…