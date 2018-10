Lorella Cuccarini sta con Salvini e M5s: "Ho votato per le forze di Governo"

Lorella Cuccarini è diventata sovranista.

In un'intervista pubblicata sulla Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, e incalzata dalle domande di Luca Telese, la storica showgirl tornata su Canale 5 la domenica in prima serata con Gianni Morandi e la fiction L'isola di pietro 2, si rivela entusiasta sostenitrice del governo Lega-m5s. E spende anche buone parole per il neo presidente Rai Marcello Foa, che a suo dire le ha aperto nuovi orizzonti politici e culturali.

"Ho trovato illuminante il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia" rivela a Luca Telese. "Uno spaccato molto preoccupante sull’informazione, quindi sono diventata una frequentatrice del sito di Alberto Bagnai".

Secondo la Cuccarini, il senatore Bagnai, presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, ha "il dono della chiarezza" tanto da riuscire a farle capire l'Economia, con la quale la showgirl/attrice ammette candidamente di aver avuto sempre qualche problema di comprensione.

Telese quindi la incalza sul conflitto tra popolo ed élite, e la Cuccarini con fervore risponde di essere "Con il primo, tutta la vita! Io vengo dal popolo e non mi sento rappresentata da quelle élite".

Dopodiché la rivelazione finale, quando il giornalista le domanda per chi ha votato. "Diciamo per le forze di governo" è la risposta sincera della bionda Lorella. Cosa ne penserà il suo scopritore Pippo Baudo, che la scorsa estate attaccò pesantemente il governo - e soprattutto Matteo Salvini - per la vicenda della Diciotti, invitando il popolo a scendere in piazza?