Lorenzo Live 2018 in anteprima su Paramount Channel, Spike e WH1

Dopo il grande successo di Storytellers, e dopo aver seguito le tappe del progetto più importante della stagione musicale, Viacom International Media Networks Italia, l’azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari, e la Jova Tv di Lorenzo Cherubini propongono in anteprima assoluta il “Salone delle feste” di Lorenzo Live 2018.

A conclusione di un anno che ha visto Jovanotti protagonista di un tour da record, che ha collezionato oltre 600mila spettatori tra Italia ed Europa, i canali fta di Viacom Italia - Paramount Channel (canale 27 del dtt), Spike (canale 49 del dtt) e VH1 (canale 67 del dtt) - trasmetteranno in prima tv la versione integrale della spettacolare ultima data del tour svoltasi a Milano: “Lorenzo Live 2018” sarà in onda in contemporanea sui tre canali domenica 11 novembre alle ore 21.10 per un grnde evento tv.

Lorenzo Live 2018, è stato un tour clamoroso, non c’era mai stato niente di simile in Italia.

Più di 600mila biglietti venduti per 67 concerti senza pause, una festa lunga come tutta l’Italia.

Più che un bagno di folla una traversata oceanica di corpi facce cuori e storie.

14 date al Forum di Milano, 10 al Palalottomatica di Roma, 9 al Mandela Forum di Firenze, e tanti altri sold out tra Italia e Europa, Lorenzo live 2018 è unanimemente ricordato come lo show dei record! Non solo per il numero delle repliche e degli spettatori ma anche per l’entusiasmo che ha generato!

Intere generazioni, dai bimbi a nonni, da intere famiglie ad appassionati di lunga data, il Salone delle feste di Jovanotti è stato un divertimento continuo, uno spettacolo da togliere il fiato, uno show clamoroso!

Domenica 11 novembre alle 21.10 in anteprima assoluta sui canali Paramount Channel, Spike e VH1: la festa arriverà nelle case degli italiani per una serata indimenticabile che porterà la voglia di festeggiare e di scatenarsi, rivivendo insieme la stratosferica data che chiuse il tour del “Lorenzo Live 2018”.

Lorenzo Live 2018 è prodotto da Trident Music. La regia è di Leandro Emede.

Radio partner del tour, Radio Italia Solo musica italiana.