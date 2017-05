Luca e Paolo a Quelli che il calcio e Camera Café? Rumors LUCA E PAOLO A RAI 2



Luca e Paolo condurranno Quelli che il Calcio e tornano a fare Camera Café, ma su Rai 2? Un addio a Mediaset e a La7 (dove fanno la copertina a Di Martedì)? Ecco i rumors.



Il retroscena su Luca e Paolo a Rai 2 lo rivela Chi, secondo cui i due, forti della stima di llaria Dalla Tana (direttore di Raidue) che li ha ripresi per riproporre Camera Cafè si apprestano ad approdare ufficialmente in casa Rai per prendere il posto di Nicola Savino (tornato a Mediaset), alla conduzione di Quelli che il calcio. Prima di Luca e Paolo era stato valutato anche il duo formato dal Mago Forrest e dalla giornalista Mia Ceran, che ogni sera su Raidue conducono con la Gialappa's band Rai dire Niùs.