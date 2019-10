Luca Onestini e Ivana Mrazova, una fonte segreta fa chiarezza: "Non sono mai stati in crisi"

Come prima, più di prima: Luca Onestini e Ivana Mrazova sono felicissimi. Altro che crisi, sono letteralmente al settimo cielo. Nessuna periodo difficile, come qualche buontempone ha spifferato su blog e siti vari di gossip.

Una fonte anonima rivela ad Affaritaliani.it: “Luca e Ivana hanno trascorso un mese circa in Sardegna uniti più che mai. Poi sono tornati nella casa di Milano. Chi pensa ad una crisi sta sognando”. E ci sarebbero molti altri fan della coppia pronti a difendere gli Onestini, smontando la tesi degli hathers entrati a gamba tesa nel gossip da alcuni giorni.

La coppia avrebbe deciso di non partecipare a Pechino Express: è bastato questo ad alzare un polverone sulla loro storia? Assurdo. Anche perché Luca, da tempo speaker di RTL102.5, starebbe accarezzando anche l’idea di concludere gli studi universitari (laureandosi in Odontoiatria): Pechino Express potrebbe essere solo un ostacolo per lui in questo momento. Insomma, in altri termini, potrebbe essere un programma che non è nelle sue corde ed in quelle di Ivana (di cui si è innamorato al Gf vip). Ma parlare di crisi tra loro è tutt’altra storia. La nostra fonte chiarisce tutto senza giri di parole: “Sono felicissimi insieme. E non si sono mollati”.