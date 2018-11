Luca Telese presenta Premio EY L’Imprenditore dell’Anno

Sarà Luca Telese a presentare la XXII edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®, l’importante riconoscimento che celebra l’ingegno italiano, riservato a imprenditori alla guida di azienda con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia.

In onda domenica 25 novembre dalle 00.50 su La7, il prestigioso premio promosso da EY - leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza - sarà assegnato da una giuria, presieduta da Gianni Mion, Presidente di Fila S.p.A. e di Space3 S.p.A., e composta da Alberto Baban, Imprenditore; Paolo Boccardelli, Direttore di LUISS Business School; Guido Corbetta, Professore ordinario di Corporate Strategy presso l’Università Bocconi di Milano; Monica Mandelli, Managing Director in KKR & Co. a New York; Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Epta; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di KIKO S.p.A.; Paolo Scudieri, Amministratore Delegato di Adler Plastic S.p.A.