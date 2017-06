Lucarelli-D'Urso in tribunale per un tweet. Pm chiede assoluzione di Selvaggia



Il pm di Milano ha chiesto l'assoluzione per Selvaggia Lucarelli, querelata da Barbara D'Urso per un tweet. La vicenda inizia nel 2016 quando, commentando un'ospitata della conduttrice Mediasert a "Le Invasioni barbariche", la giornalista aveva twittato: "L'applauso del pubblico alla D'Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke". Il cinguettio non era piaciuto a Barbara D'urso che aveva deciso di portare in tribunale Selvaggia Lucarelli.

Nel corso dell'udienza la conduttrice ha parlato di un attacco alla sua reputazione derivante dall'accostamento al criminale nazista, parte di un accanimento sistematico della giornalista. La Lucarelli ha sottolineato di non aver mai accusato la D'Urso di "propaganda nazista". Selvaqggia ha detto di aver semplicemente fatto un paragone per spiegare un applauso giudicato fiacco. "In sei anni ho postato 40mila tweet, di cui solo 10 riguardavano Barbara D'Urso", ha detto Selvaggia Lucarelli. Il pm ha chiesto l'assoluzione: la sentenza potrebbe arrivare a settembre.