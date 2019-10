Luigi Berlusconi diventerà papà: aspetta un figlio con Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi sarà papà: aspetta il primo figlio con Federica Fumagalli

L’ultimo figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, diventerà presto papà. Lui e la fidanzata Federica Fumagalli sarebbero in dolce attesa. A riportare la notizia è il settimanale Gente.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli dovrebbero diventare presto genitori. Secondo quanto riportato da “Gente” il bambino dovrebbe nascere a gennaio. Federica sarebbe infatti al quinto mese di gravidanza.

Il nuovo piccolo di casa Berlusconi sarà il dodicesimo nipotino per Silvio.

Luigi Berlusconi papà: è insieme a Federica Fumagalli da 8 anni

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono insieme da quasi 8 anni. La loro storia è iniziata durante il periodo universitario nell’Università Bocconi di Milano. Federica fa la PR in alcuni dei locali più in voga della movida milanese e piace per la sua bellezza elegante e sofisticata.

Lei e Luigi sono sempre inseparabili, ma appaiono pochissimo sulle riviste di gossip, essendo molto riservati.

Luigi Berlusconi presto papà: la famiglia Berlusconi si allarga

La famiglia Berlusconi è decisamente numerosa. Al momento papà Silvio ha ben 11 nipoti. I primi sono i figli di Marina, primogenita del leader politico. Poi ci sono i figli di Piersilvio Berlusconi, che sono tre: Lucrezia, nata dalla relazione con Emanuele Mussida e due piccoli nati durante l’unione con la sua attuale compagna, Silvia Toffanin. Silvio Berlusconi ha poi altri 4 nipotini da Barbara: i primi due sono nati dalla relazione con Giorgio Malaguzza, mentre gli altri due sono i figli dell’attuale compagno, Lorenzo Guerrieri. Infine c’è Eleonora che è già mamma di tre bambini, nonostante i suoi 33 anni.