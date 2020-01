Luigi Favoloso, spunta ‘un’amante: ha tradito Nina Moric con me, lei sapeva’

Luigi Favoloso ‘ha tradito Nina Moric’: il racconto a tre settimane dalla scomparsa

L’ex gieffino è al centro dei riflettori per la sua inaspettata e misteriosa scomparsa. Due giorni fa Luigi Favoloso ha chiamato Barbara D’Urso, dichiarando di essere nascosto all’estero e di essersi allontanato per "gravi motivi”.

Durante la telefonata ha anche smentito la versione di Nina Moric, la sua ex compagna, che nei giorni scorsi lo ha definito come violento.

“L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica” aveva rivelato la modella. “Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”.

Queste dichiarazioni aveva scatenato la rabbia di Fabrizio Corona, secondo quanto raccontato da un amico.

Oggi spunta un’altra rivelazione, che apre l’ennesimo nuovo scenario sulla scomparsa di Luigi Favoloso.

Una presunta amante si è presentata da Barbara D’Urso per raccontare la sua verità.

Luigi Favoloso ‘ha tradito Nina Moric con me. Lei sapeva tutto’

Ospite a Pomeriggio 5, una giovane donna ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto con Luigi Mario Favoloso. Lei si chiama Serena.

“L’ho conosciuto a ottobre-novembre 2018 tramite Facebook. A dicembre ho preso un appartamento a Milano con una mia amica” ha raccontato la ragazza. “Abbiamo invitato Luigi a casa nostra. In qualche maniera ha cercato di distrarre la mia amica. Quando siamo rimasti da soli abbiamo avuto un rapporto intimo”.

Serena ha dunque rivelato in modo molto schietto quello che sarebbe accaduto fra lei e Luigi Favoloso, aggiungendo dettagli su Nina Moric.

“Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric. Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio. Non si faceva sentire da 5-7 giorni. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata”

Luigi Favoloso, la presunta amante scrive a Nina Moric

“Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: ‘Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta’” ha rivelato Serena senza mezzi termini. “Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi, ha confermato. Lì si è fregato”.

Serena: “Luigi Favoloso mi ha chiesto di ritrattare quello che aveva detto Nina Moric”

La ragazza ha raccontato a Barbara D’Urso che l’ex gieffino le avrebbe chiesto di ritrattare ciò che aveva raccontato Nina in merito alla presunta violenza.

“L’ho sentito” ha spiegato Serena mi ha chiesto di dire ‘Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do’ dei soldi’ – ha confessato alla D’Urso -. Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio”.