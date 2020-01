Fabrizio Corona ‘furioso’ con Luigi Mario Favoloso dopo le rivelazioni di Nina

Fabrizio Corona ‘furioso’ con Luigi Mario Favoloso dopo le rivelazioni choc di Nina Moric: “Violento con me e mio figlio Carlos”

Secondo quanto raccontato da un amico, l’ex re dei paparazzi sarebbe furioso in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Nina Moric. La modella croata ha raccontato da Barbara D’Urso che Luigi Mario Favoloso, scomparso ormai da più di due settimane, sarebbe stato violento con lei e anche con Carlos, il figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona.

"L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Ho subito queste violenze, pensavo fosse colpa mia. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento” ha spiegato Nina.

Fabrizio Corona “arrabbiatissimo” con Luigi Favoloso

“Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui e non l’ha presa molto bene” ha rivelato Nathan, personal trainer e amico di Fabrizio Corona e Nina Moric. “È abbastanza inc****to, senza abbastanza” ha aggiunto.

Nina Moric: “Luigi Favoloso ha picchiato me e mio figlio”

Ospite da Barbara D’Urso, Nina Moric ha rivolto all’ex gieffino accuse gravissime. “L’ultima volta che l’ho visto è stato il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio innocuo e mi ha accusato di tradimento. Sono circa due anni, un anno e mezzo, che la nostra è una storia quasi finita, ma non riuscivamo a staccarci definitivamente" ha spiegato la modella.

"L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”.

Nina Moric da Barbara D’Urso: “Luigi Favoloso ieri mi ha minacciata. Ho ricevuto immagini”

“È un calcolatore, sa rigirare le cose molto bene. Ieri mi ha minacciato, sicuramente oggi sta benissimo” ha proseguito la Moric, rivelando dunque che secondo lei Luigi Mario Favoloso sarebbe vivo e avrebbe organizzato la scomparsa.

“Sul mio cellulare, ieri, ho ricevuto una cosa allucinante. Immagini molto personali, che riguardano cose accadute cinque anni fa, quando mi hanno portato via mio figlio. Se ha in archivio quelle cose, vuol dire che è una persona che ha sempre un piano B. Secondo me, me le ha inviate lui”.

“La nostra relazione era tossica, disgustosa, malsana. È finita e mi sento veramente meglio. Ho iniziato a respirare. Una persona che usa una violenza su una donna e suo figlio, può amarla?” ha aggiunto la modella.

Nina Moric crede che la scomparsa sia una finzione: “È una vergogna”

La ex moglie di Fabrizio Corona, dopo aver raccontato che Luigi Favoloso sarebbe violento, ha rivelato cosa pensa sulla scomparsa.

“Ha una mente diabolica, credo che questa scomparsa sia una finzione. Credo che questo caso sia una vergogna per le persone veramente scomparse. Io mi voglio dissociare da tutto questo, è una vergogna. Non so dove sia e non mi interessa”.

Luigi Favoloso che fine ha fatto? La madre avrebbe ritirato la denuncia di scomparsa

Sono passate più di due settimane dalla misteriosa scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex gieffino è sparito nel nulla, ma le dichiarazioni di Nina Moric hanno aperto un nuovo agghiacciante scenario.

Nella puntata di Mattino Cinque, andata in onda il 10 gennaio, la mamma di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, aveva dichiarato di aver ricevuto una mail poco prima di collegarsi col programma.

“Sembra essere di Luigi e inizia con ciao mamma” aveva rivelato, rifiutandosi di leggere il contenuto in diretta. Aveva però precisato che si trattava di una lettera anonima, pur comparendo le iniziali del figlio, L.M.F.

“Non mi posso esporre perchè in televisione ci sono sciacalli. Ora devo capire se l’ha scritta lui” aveva detto a Federica Panicucci.

Loredana Fiorentino aveva denunciato la scomparsa del figlio presso il commissariato di Torre del Greco. “Aiutateci a trovarlo, chi ha qualche informazione ci contatti subito” avevano scritto gli amici.

Una fonte di “Chi l’ha visto?” riferisce però che la denuncia sarebbe stata ritirata mercoledì 8 gennaio, verso le 21.30. Questa indiscrezione lascia presumere che la madre abbia ricevuto qualche informazione relativa al figlio.