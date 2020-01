Luigi Favoloso è nascosto in Svizzera: “Sembra dimagrito”, rivelazioni choc

Luigi Favoloso nascosto in Svizzera: la rivelazione a Pomeriggio 5

Dopo più di tre settimane dalla scomparsa, Luigi Mario Favoloso è finalmente stato rintracciato. Il settimanale Chi lo ha immortalato davanti ad un bar a Locarno, in Svizzera.

Barbara D’Urso ha nuovamente parlato del misterioso caso a Pomeriggio 5.

Luigi Favoloso rintracciato dopo la scomparsa: “dimagrito. È salito su un’auto svizzera”

Guardando le foto scattate da “Chi”, la conduttrice ha trovato Luigi Mario Favoloso “molto dimagrito”. Gli ospiti in studio erano tutti basiti.

L’ex gieffino indossava una felpa con cappuccio ed un piumino. È salito su un’auto con targa svizzera.

Inizialmente c’era chi riteneva che il ragazzo potesse nascondersi in Libano, ma le immagini pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini fanno emergere un quadro diverso.

Perché Luigi Mario Favoloso non torna in Italia?

Più passano i giorni, più emergono i dettagli, ma continua il mistero sulla scomparsa. Nessuno conosce i motivi che hanno spino Favoloso ad allontanarsi e nessuno sa perché lui non sia ancora tornato.

Le dichiarazioni di Nina Moric in merito alle presunte violenze hanno aperto uno scenario piuttosto inquietante sulla vicenda. La modella croata ha dimostrato a Live non è La D’Urso di aver denunciato l'ex fidanzato. C’è chi ipotizza che lui si sia allontanato volontariamente per paura delle conseguenze.

Luigi Favoloso denunciato ha paura della legge e di Fabrizio Corona?

“Luigi Mario con Carlos è stato violento una volta e da quel momento è uscito dalla mia vita. Non ho fatto la denuncia alla polizia, perché deve essere fatta da un legale, deve contenere tutte le prove, le testimonianza” ha spiegato la Moric in diretta da Barbara D’Urso a Live. La modella ha poi proseguito: “Ho dato mandato al mio avvocato, quindi dal momento in cui presento la denuncia la Procura apre un fascicolo. Il pubblico ministero comincia con le indagini, diventa un segreto istruttorio e quindi la denuncia non può essere divulgata, perché è un reato”.

Mostrando i fogli del mandato conferito al suo legale, la modella ha concluso: “La denuncia è stata fatta e depositata, quindi io non ho nulla da temere”.

Da quel momento, alcune persone hanno iniziato ad ipotizzare che Favoloso non stia tornando per paura di ciò che dovrà affrontare. Durante la prima telefonata a Barbara D’Urso, l’ex gieffino aveva smentito la versione di Nina Moric che lo accusava di essere “violento”.

Ad affermare che la modella sarebbe una bugiarda sono stati anche i genitori del ragazzo campano.

“La sua versione è completamente diversa” ha affermato Michele Favoloso, padre dell’ex gieffino. “Io credo a lui. Io non so perché lei abbia raccontato di essere stata picchiata. Lei mi ha chiamato in causa senza motivo, a lei non ho nulla da dire. Io credo che la mia ex moglie non sapesse nulla, non credo alle accuse di Nina, per me non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra”.

Secondo diversi rumors, Fabrizio Corona sarebbe andato su tutte le furie dopo aver ascoltato le dichiarazioni della ex moglie. Nina Moric ha infatti rivelato che Favoloso sarebbe stato violento anche nei confronti del figlio Carlos. Luigi Mario non torna per paura della reazione dell'ex fotografo dei Vip?

A Live Non è La D’Urso Nina Moric, guardando dritta in camera, ha detto a Favoloso di non aver paura né di lei né di Corona, ma della legge.