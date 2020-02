Luigi Favoloso, Nina Moric lancia nuove accuse: “Vivevo nel terrore”

Luigi Favoloso, Nina Moric fa nuove accuse su Instagram

Continua lo scontro tra Luigi Favoloso e Nina Moric. Lei lo ha accusato di essere stato “violento nei suoi confronti”, lui ha replicato dicendo che la modella si sarebbe procurata quei segni in un altro modo.

La ex moglie di Fabrizio Corona però non ci sta e replica su Instagram.

Luigi Favoloso, Nina Moric lo accusa ancora

La modella croata ha più volte affermato che Luigi Favoloso sarebbe stato violento nei suoi confronti e che la separazione definitiva sarebbe avvenuta per Carlos. Nina Moric ha infatti dichiarato che l’ex gieffino avrebbe avuto lo stesso atteggiamento anche nei confronti del figlio di Fabrizio Corona e sarebbe scomparso proprio in seguito all’episodio.

A “Live Non è la D’Urso” Luigi Mario Favoloso ha cercato di difendersi affermando che la modella si sarebbe procurata le ferite e i lividi in altri modi. Lui, al contrario, l’avrebbe aiutata per evitare che si facesse del male da sola.

L’imprenditore non si è fermato, muovendo altre accuse gravissime. Ha infatti dichiarato da Barbara D’Urso che quelli che la modella ha definito segni di violenza, sarebbero invece segni causati da una liposuzione.

Nina Moric ha replicato alle accuse.

Nina Moric risponde a Luigi Mario Favoloso: “Vivevo nel terrore che mi cercasse”

“L’uomo non ha il diritto di alzare le mani sulla donna per nessun motivo. Non vi dà diritto di accusarmi che sono la vergogna per tutte le donne che hanno subito la violenza. Ho parlato in pubblico perché solo così ho potuto gridare il mio vissuto a voi sconosciuto. Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo” ha scritto Nina Moric su Instagram per difendersi dalle accuse mosse da Favoloso.

Durante una precedente puntata di “Live Non è la D’Urso”, la ex moglie di Corona aveva dichiarato di aver denunciato l’ex gieffino, portando una prova.

Tuttavia in molti continuavano a dubitare. La Moric in risposta ha affermato: “Falsa affermazione se ho fatto denuncia penale falsa, rischio di perdere mio figlio per sempre! Fatevi un esame di coscienza prima di giudicare le mie scelte. Ho il sacrosanto diritto di essere libera e di non nascondermi più fingendo che eravamo una coppia felice. Con affetto, Nina”.