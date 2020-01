Luigi Favoloso, Nina Moric lo ha denunciato: scomparso per paura di Corona?

Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso: nascosto all'estero per questo?

Ieri sera a Live Non è La D’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Mentre la madre, Loredana Fiorentino, ha difeso il figlio sbraitando contro Nina Moric, la modella croata ha stupito tutti dimostrando di aver denunciato l’ex fidanzato.

Luigi Favoloso scomparso per paura della legge? Nina Moric lo ha denunziato per le presunte violenze

Ospite da Barbara D’Urso, Nina Moric aveva rivelato nei giorni scorsi che Luigi Mario Favoloso sarebbe stato “violento” nei suoi confronti e nei confronti del figlio Carlos.

C’è chi inizialmente dubitava della modella che però, ieri sera, ha dimostrato a tutti di aver raccontato la verità. Ha infatti spiegato: “Luigi Mario con Carlos è stato violento una volta e da quel momento è uscito dalla mia vita. Non ho fatto la denuncia alla polizia, perché deve essere fatta da un legale, deve contenere tutte le prove, le testimonianza”. La Moric ha poi proseguito: “Ho dato mandato al mio avvocato, quindi dal momento in cui presento la denuncia la Procura apre un fascicolo. Il pubblico ministero comincia con le indagini, diventa un segreto istruttorio e quindi la denuncia non può essere divulgata, perché è un reato”.

Mostrando i fogli del mandato conferito al suo legale, la modella ha concluso: “La denuncia è stata fatta e depositata, quindi io non ho nulla da temere”.

Luigi Favoloso ha paura di Fabrizio Corona? Nina Moric: “Non avere paura di Fabrizio, ma della legge”

Quando Nina ha dichiarato in diretta che Favoloso sarebbe stato violento sia con lei sia con suo figlio, Fabrizio Corona sarebbe andato su tutte le furie. Questo è quanto rivelato dal personal trainer Nathan.

“Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui e non l’ha presa molto bene. È abbastanza inc****to, senza abbastanza” ha spiegato.

Secondo dunque diversi rumors, Fabrizio Corona, da padre, sarebbe furioso nei confronti dell’ex gieffino. C’è dunque chi ha iniziato ad ipotizzare che Luigi Mario Favoloso sia scappato proprio per paura delle conseguenze delle sue presunte azioni violente.

A Live Non è La D’Urso Nina Moric, guardando dritta in camera, ha detto a favoloso di non aver paura né di lei né di Corona, ma della legge.

Luigi Favoloso: le rivelazioni del padre

L’ex gieffino ha lasciato la sua casa di Torre del Greco il 29 dicembre, senza comunicarlo a nessuno. Dopo più di due settimane dalla scomparsa, si è fatto vivo telefonando a Barbara D’Urso.

Favoloso ha rivelato alla conduttrice di essersi nascosto all’estero “per gravi motivi”, senza scendere nei dettagli. Ha inoltre chiesto scusa alla madre per averla fatta preoccupare. La Fiorentino infatti ha sempre dichiarato di non sapere nulla e di non essere stata avvisata.

C’è tuttavia chi non crede alla buona fede della madre. In sua difesa ha parlato il padre di Favoloso, Michele.

“Non mi sono mai preoccupato per mio figlio, non ho mai creduto si sarebbe suicidato. Mia moglie non era d’accordo con Luigi, sapeva quello che sapevo io, ma da mamma si è preoccupata” ha rivelato l'uomo a Domenica Live.

In merito invece alle dichiarazioni di Nina Moric, il padre di Favoloso ha affermato: “Io non so dove sta mio figlio, ci ho parlato, mi ha chiamato, mi ha detto che sta bene. Mi ha spiegato la situazione, deve essere lui a spiegare quanto accaduto con Nina. Se tornerà, lo farà lui”.

“La sua versione è completamente diversa” ha aggiunto Michele Favoloso. “Io credo a lui. Io non so perché lei abbia raccontato di essere stata picchiata. Lei mi ha chiamato in causa senza motivo, a lei non ho nulla da dire. Io credo che la mia ex moglie non sapesse nulla, non credo alle accuse di Nina, per me non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra”.

Nina Moric felice per il rapporto tra Fabrizio Corona e Carlos

Nella puntata di Live Non è La D’Urso, andata in onda ieri sera, tra litigi, urla e colpi di scena, la Moric ha avuto modo di rivelare che ora suo figlio sta bene e sta ricostruendo un buon rapporto con il padre.

“Fabrizio è molto presente nella vita di Carlos e nella mia vita. Lo vedo leggermente cambiato, mi sta sostenendo e mio figlio è orgoglioso del padre. Carlos vive con me, questa sera sta con il papà. Ciao Carlos, ciao Fabrizio siete nel mio cuore” ha affermato la modella.