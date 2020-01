Luigi Favoloso scomparso da 10 giorni: l'ipotesi choc di Nina Moric

Luigi Favoloso scomparso: non si hanno notizie da 10 giorni

Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso. Non si hanno più notizie di lui da 10 giorni. L’ex concorrente del Grande Fratello era a Torre del Greco per trascorrere le feste con la famiglia, ma dal 29 dicembre sembra essere sparito nel nulla.

Luigi Favoloso scomparso: la denuncia della madre e l’appello

Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, ha denunciato la scomparsa del figlio presso il commissariato di Torre del Greco. “Aiutateci a trovarlo, chi ha qualche informazione ci contatti subito” scrivono gli amici.

Luigi Favoloso scomparso: l’ipotesi choc di Nina Moric

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene…per me questo si chiama egoismo” ha scritto la modella croata nelle sue Ig Stories.