Lupin III Ritorno alle Origini: su Italia1 le nuovissime avventure

Lupin III, il ladro gentiluomo più amato di tutti i tempi da grandi e piccini, torna alla grande su Italia1.

Ogni settimana da sabato 15 dicembre, in seconda serata su Italia 1 (e in prima tv assoluta), verranno infatti trasmessi tre episodi della quinta stagione di Lupin III: Ritorno alle origini.

Il titolo deriva dal fatto che, dopo l’Italia, le vicende del nipote di Arsenio Lupin tornano ad avere come sfondo la Francia, terra d'origine del nonno. Nei nuovi episodi, leggiamo dal comunicato stampa di Italia1, "Lupin si trova involontariamente coinvolto in un gioco online che lo vede ricercato da tutti. Questa non è l'unica sfida che Lupin deve affrontare, infatti, si scopre che in rete c’è anche un concorso nel quale bisogna indovinare la data del suo ultimo giorno di vita.

"La ricca ricompensa attira i killer più spietati che si mettono a caccia del ladro. Per uscire da questa situazione, Lupin non ha altra scelta se non quella di esporsi pubblicamente su internet e attirare tutti i criminali nello stesso posto. Qui, assieme a Goemon, Jigen e Ami, una giovanissima esperta di computer, metterà in atto il suo piano per salvarsi e scoprire chi si cela dietro il pericoloso concorso online. Saranno proprio i "cacciatori" a diventare le nuove "prede" di questa competizione".

Da segnalare la sigla italiana dell’anime, “Lupin ritorno alle origini”, cantata da Giorgio Vanni.