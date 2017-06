Maddalena Corvaglia: "Io e Iacchetti di nuovo insieme? Bufala estiva"



«Io ed Enzo Iacchetti di nuovo insieme? È una bufala estiva. Ci siamo incontrati in Salento, certo, dove eravamo per lavoro. Siamo rimasti in buoni rapporti, ma niente più di questo».

Così dice Maddalena Corvaglia in un'intervista al settimanale OGGI. Dove parla di come cresce la figlia Jamie Carlyn, avuta dal chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, da cui si è separata.

«Crescere una figlia mi dà molte gioie, ma fa sì che la mia vita sia subordinata a questo. Ogni giorno devo affrontare dei piccoli passi che nessuno mi ha insegnato…Da quando sono mamma ho imparato a convivere con il perenne senso di colpa. Mi sento in colpa se vado o non vado a lavorare, se sgrido la mia bambina e per altri cento motivi… E poi non parliamo di questa storia del genitore-amico! Non l’ho mai capita. Di amici nella vita mia figlia ne avrà molti, di genitore me e basta. Le regole devo insegnargliele io, devo essere quella con cui si arrabbierà e che a giorni alterni odierà. Sarò però sempre quella che l’amerà in maniera infinita perché sono la sua mamma».