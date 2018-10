Magalli e le partner: "Falchi dà aria alla bocca, Parisi litigiosa e Volpe..."

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 19 ottobre 2018 vedranno fra le trasmissioni contendenti in seconda serata anche La confessione, programma condotto da Peter Gomez sul Nove.

Dopo le prime due puntate dedicate a Fabrizio Corona, e quindi a Enrico Montesano e Paolo Rossi, la terza vedrà al "confessionale" del giornalista la pornostar Valentina Nappi e il conduttore televisivo Giancarlo Magalli.

Magalli, attualmente alle redini del fortunatissimo I Fatti vostri, in onda su Rai2 da 28 anni e al momento vicino a superare negli ascolti la concorrenza di Rai1 ovvero Elisa Isoardi con La Prova del cuoco, racconterà la sua lunga e celebrata carriera prima come autore televisivo e quindi come conduttore, e sarà incalzato dal giornalista riguardo ai suoi non esattamente "idilliaci" rapporti con le colleghe.

Ultima in ordine di tempo è la chiacchieratissima diatriba con Adriana Volpe (poi silurata dal programma di Michele Guardì), ma in passato Magalli ebbe parecchi battibecchi con Anna Falchi a Domenica In e con Heather Parisi a Ciao Weekend. Gomez gli rammenterà le dichiarazioni non lusinghiere riguardo alla prima "Parla per dare aria alla bocca" cui Magalli replicherà ricordando un "problema importante che la soubrette causò al programma", e le beghe con la seconda. "La Parisi ogni volta che lavora, litiga con qualcuno, si fa causa con qualcuno" è, anticipata dal promo, la risposta del conduttore che lascia intendere una certa propensione alla "rissa" da parte della showgirl americana.

Cos'altro racconterà Giancarlo Magalli a Peter Gomez? Possibile che con l'attuale collega ai Fatti Vostri Roberta Morise vada tutto a gonfie vele? Lo sapremo venerdì sera.