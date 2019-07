Mahmood fidanzato con Dardust, il produttore di Soldi: l’indiscrezione. FOTO

Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi: l’indiscrezione di Chi “Vacanza d’amore a Mykonos”

Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, fidanzato con il produttore del brano che lo ha condotto al successo, “Soldi”. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi nel numero in edicola.

Il magazine mostra le immagine esclusive di Mahmood a Mykonos, in compagnia di Dario Faini, in arte Dardust, il produttore di "Soldi". Chi ha immortalato i due in atteggiamenti affettuosi, parlando di “vacanza d’amore”.

Mahmood fidanzato con Dario Faini: le foto li ritraggono in atteggiamenti affettuosi, è amore?

“Su “Chi” le immagini esclusive della vacanza d’amore di Mahmood in Grecia - Il settimanale “Chi" pubblica nel numero in edicola le eccezionali immagini di Mahmood in vacanza in Grecia con Dario Faini , in arte Dardust, produttore della sua hit “Soldi” (ora disco di platino anche in Grecia e in Spagna ). La coppia ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos, in una zona riparata dell’isola, lontano dalle mete più affollate dai turisti, rilassandosi tra coccole, spiaggia e idromassaggi. Tutte le immagini sul numero di “Chi” in edicola”.

È con queste parole che il magazine Chi definisce la relazione tra Mahmood ed il produttore musicale…relazione che, stando al settimanale, non sarebbe solo professionale ma anche sentimentale. Gli scatti mostrano il cantante e Dardust mentre si abbracciano e si lanciano sguardi complici.

Mahmood e Dardust: vacanza romantica in un luogo isolato

Le foto pubblicate in esclusiva da Chi sembrano non lasciare dubbi. La coppia avrebbe scelto una “zona riparata dell’isola, lontana dalle mete più affollate” e si sarebbe ritirata “tra coccole, spiaggia e idromassaggi”. Nonostante il luogo poco battuto, i post pubblicati da Mahmood e da Dario hanno evidentemente incuriosito qualche fotografo che li ha immortalati durante abbracci e coccole, lanciando l’indiscrezione.

Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi: la smentita del cantante

La risposta di Mahmood non si è fatta attendere. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha infatti subito smentito la notizia nelle Storie di Instagram. Ha ripostato le immagini scattate da Chi con sotto tre faccine che ridono ed un omino che mette la mano sulla testa in segno di disperazione. Ha inoltre ironizzato facendo finta di lanciare lo scoop di un nuovo fidanzamento lampo.