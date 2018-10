Malandrino, arriva il nuovo singolo "Buon viaggio". Con Simone Nolasco (Amici)

enerdì 12 ottobre esce ufficialmente Buon viaggio, il nuovo singolo di Malandrino, distribuito da Artist First A1 Entertainment accompagnato da un viedeoclip in cui è presente Simone Nolasco, professionista contemporaneo della danza oltre che volto noto del format Amici di Maria De Filippi.

Dopo il successo del singolo estivo #Unacomete, Malandrino, con Buon viaggio inaugura il suo nuovo stile musicale, ora maturo e introspettivo.

Buon viaggio, dallo stile pop con sonorità rock, mantiene l’identità soul della voce. Il brano, dall’ascolto immediato e fresco, si caratterizza per un suo crescendo di tonalità che arriva ad esplodere nel momento centrale per poi ritornare ad uno stile raccolto e di riflessione sul messaggio che l’artista vuole trasmettere.

Un pianoforte che ritorna più volte si porta con sé la malinconia di un momento che diventa scintilla di riflessione.

Un brano positivo, propositivo e costruttivo che racconta la capacità che ciascuno di noi dovrebbe trovare in sé per guardarsi dentro e trovare la forza di ricostruire con entusiasmo: “Bisogna lasciar andare, ad un certo punto, chi si ama, proprio come forma di amore vero”.

Buon viaggio ripercorre, in voce, i fotogrammi più intimi di Malandrino che per la prima volta trova il coraggio di mettersi a nudo, come atto intimo e confidenziale di sapersi raccontare al suo pubblico. “Nei miei testi ci sono frammenti della mia quotidianità e del mio privato che difficilmente condivido; lo faccio in questo caso perché, questo brano vuole essere l’augurio (…del buon viaggio… della vita) più bello che si possa dedicare a chi ci ha cambiato l’esistenza nonostante la storia sia finita”.

Ognuno di noi ha una storia, unica e irripetibile: Malandrino sta raccontando proprio questa, in particolare, lontano dalla volontà di farlo diventare un messaggio replicabile.

Malandrino, giovane cantautore, ha il coraggio di uscire dalla massa, desideroso di essere – attraverso la sua arte – utile e di riferimento. Per lui non esistono luoghi comuni, anzi, il primo messaggio che è orgoglioso di lanciare è proprio quello di valorizzare la diversità che è innata in ciascuno di noi; quella caratteristica che sa renderci unici, autentici e irripetibili. Una forza e una consapevolezza che prende forma solo quando abbiamo il coraggio di conoscerci veramente, di accettarci e dove capita, di sorridere delle nostre imperfezioni.

La musica di Malandrino si rivolge a tutti, di tutte le età.

Il singolo Buon viaggio è disponibile, a partire dal 12 ottobre su tutte le piattaforme digitali.