Malena, la pornostar renziana del PD sbarca sull'Isola dei Famosi



Malena fa un nuovo salto. Dopo essere passata dalla politica (delegata all'assemblea nazionale del Pd nel 2013) al porno, ora sbarca in tv. Filomena Mastromarino, in arte 'Malena', nuova 'stella' del cinema hard lanciata da Rocco Siffredi, dal 30 gennaio dovrebbe essere tra i concorrenti dell''Isola dei famosi' il reality condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda su Canale 5.



Malena naufraga sull'Isola dei Famosi. Bettarini inviato di Canale 5



Per la pornostat pugliese del Pd, Malena, manca la conferma, ma la voce gira e si aspetta l'ufficializzazione. Il reality show di Mediaset nel frattempo sta prendendo forma: nei giorni scorsi era stato confermato Stefano Bettarini come inviato sull'Isola (con tanto di gossip annesso) e l'ex vincitore Waldimir Luxuria nelle vesti di opinionista.