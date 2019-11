Malgioglio interpreta Malena. Il nuovo video fa impazzire la Bellucci

Malgioglio stupisce ancora. Anzi stupisce tutti. Di nuovo. Anche Monica Bellucci, da indiscrezioni, sembra sia stata colpita moltissimo dal nuovo video musicale di Cristiano - dove interpreta Malena del film di Giuseppe Tornatore (proprio come fece la Bellucci in quella famosa pellicola). La vera novità, però, è sicuramente la svolta pop di Malgioglio che sabato dovrebbe essere ospite di Verissimo con Silvia Toffanin per presentare, in anteprima, il suo nuovo lavoro musicale con un gruppo di rapper. Dopo tre anni consecutivi segnati da tormentoni estivi, Malgioglio vuole far ballare tutti anche d’inverno. E, da nostre indiscrezioni, sembra che questo nuovo brano abbia tutte le carte in regola per farlo. A fiutare il successo dei brani di Malgioglio è stato Lorenzo Suraci, patron di RTL102.5 (il polo radiofonico più ascoltato d’Italia). La scorsa estate durante un evento a Villasimius, lo stesso Malgioglio prima di cantare Dolceamaro ha svelato questo particolare. Forse sconosciuto a molti. Adesso riaccende i motori per un nuovo brano che andrà fortissimo. Ma dietro l’angolo c’è anche Sanremo. Infatti, secondo indiscrezioni (confermate anche da Al Bano), ci sarebbe un brano che Cristiano ha scritto per Carrisi. Che potrebbe tornare sul palco dell’Ariston dopo la sua ultima partecipazione con la canzone “Di rose e di spine”.