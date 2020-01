Malgioglio show su Rai1: svela i segreti di Sanremo e Amadeus lo zittisce

Malgioglio canta. Fa ballare tutti. Ma sul palco di Potenza, in diretta su Rai1, vuole svelare i segreti del Festival 2020. Amadeus (che conduce la serata e condurrà anche Sanremo) lo zittisce tappandogli la bocca. Sono passate da poco le 21 ed in onda su Rai1 va in onda il super show di Cristiano (che ringrazia anche Mediaset). Si balla e si canta in attesa del nuovo anno.

Malgioglio sul palco, con guanti rossi d’ordinanza e occhiali da sole, fa scatenare la piazza con la sua “Notte perfetta”: un vero tormentone invernale che sta spopolando ovunque. Persino la Bellucci e Paris Hilton pare che abbiano apprezzato l’ultimo lavoro musicale di Malglioglio.

Poi arriva la gaffe di Romina Power che vestita di giallo, in una serata rigida con la temperatura quasi a zero, la spara grossa dicendo: “Ma l'anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”. Silenzio. In prima fila, davanti al mega palco, c’è lo stato maggiore della Regione Basilicata: sindaci, assessori, politici. Cala il gelo. La temperatura va sottozero.