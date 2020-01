Malgioglio spara a zero su Twitter e difende la Marini, bullizzata al Gf Vip

Contro tutti. Malgiolgio difende le donne e denuncia, su Twitter l’attacco subito da Valeria Marini. La primadonna de Il Bagaglino, che ieri è entrata nella casa per parlare con la sua eterna rivale Rita Rusic, è stata offesa con battute di pessimo gusto da alcuni concorrenti del Gf vip (che l’hanno definita cessa e non solo a telecamere aperte). Un gioco al massacro per racimolare un mucchio di share.

Un gioco che non piace alla Rete, dove sembra sia scoppiata una vera bufera. Dopo quell’episodio tutti difendono Valeria. Malgioglio, che conosce benissimo le dinamiche della casa, dice chiaramente no al bullismo. E scrive: “Domani sera ci sara' quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con Piero Chiambretti. Non ci saranno donne contro donne ci sarà Valeria Marini e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche el mutanda.Non amiamo il Bullismo”.

Adesso l’interrogativo resta soltanto uno: come mai il Grande Fratello non ha preso provvedimenti nei confronti di chi ha offeso la Marini? Tutto, stando a quello che abbiamo visto durante la lunga diretta, sembra sia passato in sordina. Ma sui social è scoppiata una vera rivolta.

E il Tweet di Malgioglio potrebbe alimentare, ancora di più, una vera e propria “crociata a difesa della Marini”. Che non meritava di essere trattata in quel modo. Il Gf vip è un gioco, ma non un gioco al massacro.