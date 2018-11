Mambo Italiano il musical, a Milano in scena un omaggio a Sofia Loren

É il nuovo musical del maestro Giacomo Frassica, uno dei maggiori esponenti italiani del ballo latino -americano in Italia. Una storia d’Amore e Passione a ritmo di Mambo. Un musical inedito che racconta la vita di un tipico paese italiano sconvolta dal ballo e dalla musica. Un piccolo tributo alla grande Sofia Loren che racconta di un’Italia splendida piena di bellezze e di prodotti meravigliosi come i suoi giovani ed i loro sogni. Il tutto accompagnato da bellissime canzoni, rigorosamente cantate dal vivo, che hanno fatto la storia come: “Parole Parole” (Mina), “Sofia” (Alvaro Soler), “Balla Balla Ballerino” (Lucio Dalla), Mediterraneo (Mango) e tante altre tutte riarrangiate in versione latino-americana dal compositore Paolo Raia e naturalmente “Mambo Italiano” che fu resa celebre dall’interpretazione di Sofia Loren in “Pane, Amore e…”

SINOSSI:

Le vicende di Mambo Italiano il musical partono negli Stati Uniti, Las Vegas, dove Anthony Drimelli, un impresario teatrale italo-americano decide di lasciare la sua amata Mary per tornare nel Bel Paese ed aiutare la terra natia dei suoi genitori, in crisi per l’urbanizzazione e l’industrializzazione degli anni ’50. Una volta arrivato, Anthony riscopre le bellezze della sua Italia attraverso i panorami e i personaggi del posto: Carmelo, l’istrionico tuttofare del paese che ricorre ad ogni mezzo per conquistare la bella Coco; la dottoressa Sara e il pescatore Marcello, una coppia di innamorati costretti a lasciarsi per la speranza di un futuro migliore; le giovani scansafatiche Silvana e Lollo, e dulcis in fundo la carismatica Sofia, proprietaria dell'albergo e punto di riferimento dell’intera comunità. Improvvisamente l’ispirazione! Per risollevare le sorti del paese Anthony decide di allestire un musical con protagonisti proprio gli abitanti del piccolo borgo, con tutte le gaffe che ne conseguono. Tuttavia quando ogni cosa sembra andare per il meglio, sarà Mary, moglie di Anthony e diva di Las Vegas, a fare di tutto pur di riavere indietro il suo uomo.

NOTE DI REGIA:

Ci sono passi semplici, i passi di tutte quelle anime ballerine che sognano e vivono emozioni e passioni. Basta una luce particolare, basta un po’ di musica in sottofondo basta prendere con leggerezza le mani di lei e ne nasce un ballo complice, sensuale, romantico. Inizia la musica ed è già magia! Allora diventerà facile abbandonarvi al partner e farvi trascinare in un frenetico “mambo”, in una sensuale “bachata” o un frizzante e dolce “cha cha chà”. Nei passi di Mambo Italiano ci sarà qualcosa di magico! Nel ballo c’è sempre qualcosa di magico! In questo musical traspare l’amore per il nostro bel Paese, per i suoi prodotti e per la sua storia; il tutto accompagnato da musica e ballo. La storia d’amore tra Sara e Marcello sarà l’emblema dei problemi dei nostri giovani al centro di un tipico paese italiano e i suoi cittadini, simpatici, generosi e con un grande cuore. Ci sono parole che descrivono un’Italia bellissima. Parole di un’Italia piena di valori, e di grandissima storia ma anche di un presente fatto di giovani e di padri uniti dalla voglia di dare e di realizzare. Sorrisi, lacrime, sospiri tra canzoni storiche; musiche che ci hanno fatto cantare e sognare. Musiche che non dimenticheremo mai!! Ci sono scarpine da ballo con strass in contrasto con i semplici vestiti di Sofia in un’Italia tra gli anni 50/60. Delle voci stupende, dei ballerini favolosi in coreografie mozzafiato. Un finale a sorpresa, ma non un vero e proprio finale perché secondo me le storie belle debbono sempre continuare, non debbono mai finire. Io sono un ballerino e un coreografo; regista e osservatore di momenti presenti e passati, attore di passioni e di emozioni in luoghi e fasci di luce sempre diversi. Eternamente e ostinatamente innamorato dell’Italia.

Giacomo Frassica