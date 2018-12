Mandelli: "Critiche più grandi ai Soliti Idioti? Per i personaggi omossesuali"

Francesco Mandelli, attore e conduttore, a Off Topic su Radio 24 “Le critiche più grandi per i Soliti Idioti? Per i personaggi omosessuali. E’ ancora un tabù. Se lo tocchi ti fai male”. Così Francesco Mandelli, attore e conduttore, a Off Topic su Radio 24. “Siamo stati molto criticati per il programma”. “Non abbiamo padrini e non siamo figli di nessuno”.

“Noi de I Soliti Idioti non siamo figli di nessuno, non abbiamo né padrini né parrocchie”. Così Francesco Mandelli, in arte il Nongiovane, a Off Topic – Fuori dai luoghi comuni su Radio 24. “Mio padre fa il medico, ho pensato di farlo anch’io per otto secondi e poi a un provino per Mtv Andrea Pezzi mi ha scelto per la parte del Nongiovane”. “I Soliti Idioti è stato molto criticato” prosegue Mandelli “perché era un programma politicamente molto scorretto. D’altronde il prezzo del successo è quello, molti ti vogliono bene e molti ti vogliono bruciare la macchina”. E le critiche più grandi, chiedono i conduttori Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Riccardo Poli? “Le abbiamo ricevute per i personaggi che parodiavano gli omosessuale. Purtroppo in Itaila è un argomento ancora così tabu che se lo tocchi ti fai male”.