Måneskin, dopo Torna a casa il nuovo singolo è Fear For Nobody

E' in rotazione radiofonica “FEAR FOR NOBODY”, il nuovo singolo in inglese dei Måneskin, estratto da “IL BALLO DELLA VITA” (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), progetto discografico da record con oltre 102 milioni di stream e già certificato doppio disco di platino, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli in top ten. Nello stesso giorno sarà disponibile su Vevo/YouTube il video ideato dalla band con la regia di Qwerty (Riccardo Paoletti e Corrado Serri).

“FEAR FOR NOBODY” nasce da un riff di basso accattivante, arricchito dai fiati che rimandano al filone della dance. Ispirato dagli stimoli che la dimensione live ha regalato alla band e dall’urgenza di tradurre queste sensazioni in musica, il brano ha sonorità intense, che riflettono anche la loro attitudine rock.

Il video vede Damiano, Victoria, Ethan e Thomas protagonisti di una scena che si svolge a ritroso. I quattro ragazzi si trovano in una sala prove distrutta e lo spettatore ne potrà seguire la ricostruzione, intervallata da frame di live, attraverso un montaggio in reverse motion. Un effetto rewind dove il nastro che si riavvolge è anche un movimento metaforico per esprimere il messaggio della band: FEAR FOR NOBODY, nota distintiva dei Måneskin.

Con la consueta determinazione che li contraddistingue e una giusta dose di sfrontatezza, i ragazzi, a partire dal titolo del brano, invitano a lottare per perseguire i propri obiettivi, senza avere paura degli ostacoli, senza farsi intralciare nella realizzazione dei propri sogni.

La band si sta preparando a partire per il primo tour europeo che dal 6 febbraio toccherà Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania e con piacere annuncia il sold out della data di Lugano e di quella di Londra che raddoppia.

Inoltre, vista la grandissima richiesta, il live di Amburgo si sposta in una location più grande, il Nochtspeicher.

“Fear for nobody” è stato preceduto dagli inediti in italiano “Morirò da Re” (doppio disco di platino) e “Torna a casa”, la ballata certificata triplo disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK. Il brano, con oltre 38,9 milioni di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 55 milioni di visualizzazioni. “Torna a casa” è anche la colonna sonora che chiude Baby, la nuova serie italiana originale Netflix.

I brani sono stati presentati con i live esplosivi de “IL BALLO DELLA VITA TOUR”, la tournée andata interamente sold out, che, dopo il successo della prima tranche autunnale di 15 date conclusa il 20 dicembre a Milano e le date in Europa, vedrà la band tornare protagonista sui palchi dei più importanti club italiani con 18 nuove date dal vivo a partire dal 7 marzo 2019.

Il gruppo, amatissimo dal pubblico, continua a collezionare successi e riconoscimenti, a partire dalle 56 date sold out e dai 98.143 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, doppio disco di platino per il nuovo album “Il ballo della vita”, anticipato dai singoli in italiano “Morirò da re” (doppio disco di platino) e “Torna a casa” (triplo disco di platino). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 136 milioni di views su YouTube, più di 154,8 milioni di streaming su Spotify.

CALENDARIO DATE TOUR EUROPEO – FEBBRAIO 2019:

Mercoledì 6 febbraio – Spagna, Barcellona @Razzmataz

Giovedì 7 febbraio – Spagna, Madrid @Cool Stage

Sabato 9 febbraio – Francia, Parigi @Café De La Danse

Martedì 12 febbraio – Svizzera, Zurigo @Kaufleuten

Mercoledì 13 febbraio – Svizzera, Berna @Bierhübel

Venerdì 15 febbraio – Germania, Amburgo @ Nochtspeicher ­– NUOVA VENUE

Domenica 17 febbraio – Germania, Stuttgart @Schräglage

Martedì 19 febbraio – Belgio, Bruxelles @Le Madeleine

Venerdì 22 febbraio – Inghilterra, Londra @Oslo – SOLD OUT

Domenica 24 febbraio – Inghilterra, Londra @ – NUOVA DATA

Mercoledì 27 febbraio – Germania, Monaco @Backstage Club

Giovedì 28 febbraio – Svizzera, Lugano @Palazzo dei Congressi – SOLD OUT

CALENDARIO AGGIORNATO “IL BALLO DELLA VITA TOUR”:

Giovedì 7 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 8 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 12 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Mercoledì 13 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Fontaneto d’Agogna (NO) @ Phenomenon – SOLD OUT

Sabato 16 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 18 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Domenica 24 marzo 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 27 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Martedì 2 aprile 2019 || Roma @ Atlantico - SOLD OUT

Sabato 6 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT