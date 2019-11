MANGO

ESCE IL 22 NOVEMBRE IL COFANETTO

“TUTTO L'AMORE CHE CONTA DAVVERO”



Disponibile in 3 versioni:

“Deluxe Edition” (4CD), “Light Version” (3CD), “Vinile LP”

IN RADIO IL SINGOLO

“FORSE CHE SÌ, FORSE CHE NO” (feat. LUCIO DALLA)



Warner Music Italy annuncia l’uscita di “TUTTO L’AMORE CHE CONTA DAVVERO”, un imperdibile cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale di MANGO, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Suddiviso in tre raccolte tematiche e disponibile in 3 versioni, sarà in tutti gli store da venerdì 22 novembre.



La “Deluxe Edition” è composta da 4CD (CD1 I Successi, CD2 Gli Incontri, CD3 I Tesori Nascosti, CD4 Il concerto) arricchito da uno splendido booklet di 48 pagine contenenti materiale fotografico inedito, manoscritti originali, appunti tratti dalle agende e dai quaderni dell’artista; la “Light Version” comprende 3CD (CD1 I Successi, CD2 Gli Incontri, CD3 I Tesori Nascosti) e un booklet di 16 pagine, mentre il Vinile include invece esibizioni live tratte da “Serata con” di Video Italia risalenti agli anni 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010.

Ne “I Successi” sono stati inseriti gli evergreen che hanno segnato la trentennale carriera di Mango. Nella raccolta riservata a “I Tesori Nascosti”, invece, sono stati inclusi i pezzi che non sono mai diventati “di punta” ma che respirano d’arte libera e “restituiscono all’ascoltatore la sua essenza più intima e geniale”. Ne “Gli Incontri” troviamo infine le collaborazioni artistiche più significative e le cover più spiazzanti.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato in prima persona la moglie Laura Valente e i figli Angelina e Filippo Mango, Arturo Bertusi in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono.

A questo proposito la moglie Laura ha dichiarato: «L'esigenza, dopo 5 anni di silenzio discografico, è stata quella di creare un compendio del patrimonio musicale e letterario lasciato da Pino, tentando di dare nuova linfa, oltre che agli innumerevoli grandi successi, anche ai suoi tesori nascosti, agli incontri musicali più riusciti e alla sua straordinaria attitudine live, propria del grande cantante e dell'uomo sensibile e autentico che era. C'è bellezza in questo lavoro, c'è amore; un abbraccio che ha stretto intorno a me, ad Angelina e a Filippo amici meravigliosi che ci hanno sostenuto e aiutato nell'"impresa", con tutto l'amore che conta per Pino, per sempre».

È in rotazione radiofonica il singolo “FORSE CHE SÌ, FORSE CHE NO” (feat. LUCIO DALLA), un emozionante duetto proprio con l’amico Lucio.

DELUXE EDITION 4CD

Cd1 - i successi

01. Oro

02. Australia

03. Lei verrà

04. Odissea

05. La rosa dell’inverno

06. Bella d’estate

07. Mia madre

08. Nella mia città

09. Sirtaki

10. Come monna lisa

11. Mediterraneo

12. Come l’acqua

13. Giulietta