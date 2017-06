Mannarino parte il tour dopo il successo di "Apriti Cielo"

Continua il viaggio live di Mannarino che tornerà sul palco a partire dal 1° luglio con un set completamente rinnovato. Il 6 luglio a Roma tappa speciale dell’APRITI CIELO TOUR con l’evento ROMA-RIO, terza data nella capitale dove per l’occasione si darà vita ad una lunga giornata di musica; la leg estiva proseguirà poi in tutta Italia tra luglio e settembre. La nuova tranche segue il grande successo ottenuto nei palazzetti e nei club più importanti d’Italia con il doppio sold out al Palalottomatica di Roma, le triple date di TORINO, MILANO e BOLOGNA, e le date esaurite anche a NAPOLI e FIRENZE.

Per lo speciale appuntamento di ROMA - RIO Mannarino, insieme alla sua band, sarà protagonista di una lunga giornata di musica dove i suoni tipici delle due città si fonderanno per dare vita a una giornata di festa, ispirata da quei luoghi che sono stati punto di partenza di una ricerca musicale profonda e che hanno influenzato tutto il lungo lavoro di scrittura e composizione di Apriti Cielo, ultimo album del cantautore.

Invitati a questa grande festa alcuni “amici” di Mannarino, che si alterneranno sul palco a partire dalle 18:30: i Mistura Maneira, una gruppo di percussionisti ispirati ai “batuqueiros” brasiliani, al Carnevale di Rio de Janeiro e alla sua tradizione. Seguirà l’esibizione di Lavinia Mancusi, polistrumentista e cantante che con la sua voce e il suo violino accompagnerà Mannarino anche durante il suo live. Poi sarà la volta dell’Orchestraccia, gruppo itinerante del folk-rock romano noto per una forma innovativa di spettacolo che riassume musica e teatro. Concluderà la line – up delle aperture Rogê, cantautore tra i più rappresentativi della nuova generazione di artisti della musica popolare brasiliana e uno dei principali autori di Seu Jorge.

La “vita è l’arte dell’incontro” cantava Vinicius De Moraes, uno dei cantautori brasiliani tra i principali riferimenti per MANNARINO e così, questi nuovi live saranno lo scenario per un incontro di suoni travolgenti provenienti da tutto il mondo, con ritmi che rimandano a Bahia, all’Africa e a New Orleans e che attingono anche al rock, al folk al romanesco e al blues musicale. Appuntamenti in cui il pubblico sarà trascinato nella dimensione di un carnevale estivo che celebra la vita.

Il nuovo show sarà rinnovato negli arrangiamenti, nella scaletta e nella scenografia. Sul palco Mannarino canterà, oltre ai “grandi classici” che lo hanno consacrato oggi come uno dei più amati e apprezzati cantautori italiani, anche le canzoni dell’ultimo album “Apriti Cielo” (l’album ha debuttato al 1° posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, su Spotify ha superato i 7 milioni di streaming). Durante la leg estiva la band che accompagnerà Mannarino in questo meraviglioso viaggio sarà ancor di più al centro della scena: una carovana di 11 musicisti e polistrumentisti di livello che si accompagneranno con oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo.

Sul palco l’elemento trainante sono percussioni e batteria. Le prime suonate dal brasiliano Mauro Refosco, conosciuto per essere il percussionista dei Red Hot Chili Peppers e della band Forrò in the dark, per aver suonato con David Byrne e Brian Eno e per essere parte del super gruppo Atoms for Peace (composto da Thom Yorke dei Radiohead, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Nigel Godrich, Joey Waronker). Alla batteria uno dei più apprezzati musicisti italiani, Puccio Panettieri, che vanta collaborazioni con i più importanti artisti italiani. Alle chitarre ci sarà Alessandro Chimienti che accompagna Mannarino dal 2009 e che in questa occasione suona anche guitalele, banjio, chitarra portoghese e ronroco. Alle chitarre Giovanni Risitano e alla chitarra classica, cavaquinho e sitar Paolo Ceccarelli. Al basso e contrabbasso un altro elemento storico della band, Niccolò Pagani. Alle tastiere e alla fisarmonica Mauro Menegazzi. Ai fiati Renato Vecchio e Antonino Vitali che suoneranno sax, tromba, flauto traverso e flicorno, ma anche flauti indiani, shalumeau e duduk armeno. Al violino Lavinia Mancusi che insieme a Simona Sciacca, con Mannarino dagli esordi, sono i cori del live.

Queste le date dell’APRITI CIELO TOUR ESTATE17: 1 luglio a Molfetta (BA) (Banchina San Domenico), 6 luglio a Roma (Ippodromo delle Capannelle), 8 luglio a Pistoia (Pistoia Blues Festival), 9 luglio a Villafranca – VR (Castello Scaligero), 11 luglio a Collegno – TO (Flowers Festival), 12 luglio a Genova (Arena del Mare), 15 luglio a Riola Sardo – OR (Parco dei Suoni), 16 luglio a Barolo – CN (Collisioni Festival), 18 luglio a Salerno (Arena del Mare), 19 luglio a Chieti (Anfiteatro La Civitella), 21 luglio a Perugia (Arena Santa Giuliana), 22 luglio a Cattolica – RN (Arena della Regina), 16 agosto a Gallipoli – LE (Parco Gondar), 18 agosto a Noto – SR (Scalinata Cattedrale c/o Piazza Duomo), 19 agosto a Soverato – CZ (Summer Arena), 23 agosto a Marina di Castagneto – LI (Marina Arena Bolgheri Festival),25 agosto a Macerata (Sferisterio), 31 agosto a Palermo (Complesso Monumentale Castello a Mare), 1 settembre a Taormina – ME (Teatro Antico) e il 3 settembre a Treviso (Home Festival).

Il 16 luglio, inoltre, Mannarino sarà ospite di un incontro nella Piazza Blu del Collisioni Festival di Barolo (Cn), il festival agri-rock di letteratura e musica più atteso in Italia, per parlare di sound internazionali, identità e frontiera, i temi del suo nuovo progetto discografico.

Apriti cielo tour è una produzione Vivo Concerti in collaborazione con VignaPR.