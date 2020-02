‘Sono malata’, Mara Venier spiazza tutti prima dell’ospitata a Sanremo

Mara Venier: “Sono malata”. La rivelazione choc prima dell’ospitata a Sanremo

È sempre sorridente, allegra e riempie gli studi in cui lavora di buon umore. Eppure anche lei ha dei segreti. A distanza di un giorno dalla sua ospitata alla finale di Sanremo 2020, Mara Venier ha rilasciato una toccante intervista ad Oggi in cui ha fatto una rivelazione inaspettata.

“Sono malata”: ecco cos’ha Mara Venier. A causa di questa malattia non scenderà le scale a Sanremo

La conduttrice di Domenica In sarà una della protagoniste della finale di Sanremo. Affiancherà Amadeus alla conduzione. “Tesa per Sanremo? Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano” ha rivelato scherzando.

Teme però la scalinata. Mara Venier cercherà infatti di evitare di scendere le scale, come ha fatto Maria De Filippi.

La paura dei gradini per raggiungere il palco più famoso al mondo è dovuta ad una malattia di cui soffre da anni. Potrebbe affrontare la scalinata solo a piedi nudi.

“Ho due vertebre spostate, una malattia che si chiama spondololistesi e c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo” ha spiegato la conduttrice. “Quando tende le manine per salirmi in braccio lo prendo. Poi passo il resto della giornata a letto bloccata. Ma ne vale la pena”.

Mara Venier parla del malore del 2 febbraio

Durante la puntata di Domenica In del 2 febbraio, Mara Venier aveva fatto preoccupare i fan per un lieve malore.

Non ha però abbandonato la conduzione, mostrandosi una leonessa. “Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia. Il medico mi ha detto: ‘Vada in camerino e si sdrai’. Ma c’era la diretta, non potevo abbandonare il pubblico” ha raccontato.

Mara Venier difende Amadeus

La conduttrice ha colto l’occasione per difendere pubblicamente Amadeus, di fronte alle polemiche che lo hanno travolto poco prima della conduzione del Festival. Lo ha fatto parlando della sua esperienza con Renzo Arbore. “Con quel ‘famoso passo indietro’ Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto. Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno. Ero semisconosciuta e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di Domenica In, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io”.