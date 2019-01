Mara Venier, non solo Domenica In: "Potrei tornare sul set con..."

MARA VENIER IN ESCLUSIVA A CHI: «HO UN SOGNO NEL CASSETTO, TORNARE SUL SET»

«C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà “La fioraia del Giambellino”. Così potrei tornare a fare anche l’attrice», rivela Mara Venier in un’intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 16 gennaio. La regina della domenica, che ha appena sfiorato il 20% di share con il suo programma, tiene poi a sottolineare: «Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta. Ma io mi ero proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è stato nel gradimento, il caro, vecchio gradimento».

Intanto, nei giorni scorsi è arrivata in libreria la biografia della conduttrice, “Amori della zia”, con un nuovo sottotitolo - “Eh già…io sono ancora qua!” - e con un capitolo inedito tutto dedicato al suo ritorno in Rai: «In quel libro, che ha funzionato bene, eravamo arrivati a un certo punto della mia storia, ma questa è proprio un’altra fase della mia vita. E sono felice perché Domenica In ha ritrovato la sua luce».