Marco Carta, nuovo album e libro autobiografico dopo l’arresto in Rinascente

Marco Carta, nel libro ‘Libero di amare’ dedica un capitolo all’arresto in Rinascente per furto di magliette

A pochi giorni di distanza dall’arresto in Rinascente, Marco Carta ha presentato alla stampa un nuovo album “Bagagli leggeri”, in uscita il 21 giugno e un’autobiografia, “Libero di amare”, all’interno della quale si trova un capitolo dedicato al furto delle magliette.

Marco Carta dopo l’arresto: ‘Non vedo l’ora del processo a settembre’

L’ultimo mese è stato piuttosto difficile per il cantante sardo, vincitore di Amici nel 2008 e del festival di Sanremo nel 2009. Marco Carta è infatti stato arrestato per il furto di magliette da 1200 euro in Rinascente a Milano e processato per direttissima. Il fermo non è stato convalidato e Carta è tornato libero. È però indagato per concorso in furto aggravato e attende il processo che si terrà a settembre. "In un primo momento c'è stata una paura generale sia della casa discografica che della casa editrice ma dopo anche la pronuncia del giudice tutti si sono calmati”.

Dopo pochi giorni sarebbero infatti usciti il nuovo disco ed il libro, a cui Marco Carta ha dedicato tanto impegno e passione. “Non sarebbe stato giusto non farli uscire né nei miei confronti né in quelli dei fan", ha dichiarato il 34enne.

Il cantante si è sempre dichiarato innocente e durante la presentazione del libro si è mostrato tranquillo. “Non vedo l’ora del processo a settembre, sono tranquillo” ha affermato.

Marco Carta: dall’esperienza dell’arresto in Rinascente potrebbe nascere una canzone

"Da questo flusso di emozioni che sto vivendo potrebbe nascere anche una nuova canzone. I mali prima vanno digeriti e poi metabolizzati e trasformati in qualcosa di bello", ha spiegato Carta che, nel nuovo album, ha già avuto modo di parlare dell’episodio dell’arresto per furto. Nel disco è infatti presente una canzone, “I giorni migliori”, che richiama lo stato d’animo che ha caratterizzato il cantante nell’ultimo mese.

"Nel mio album c'è una canzone che rispecchia il mio stato d'animo dopo questi eventi ed è la traccia numero 5 ‘I giorni migliori'. È un pezzo un po' happy, penso e spero che arrivino appunto giorni migliori".

Marco Carta nella bufera: le critiche sui social lo hanno fatto stare male, ‘la stampa non si è risparmiata’

Nei duri giorni successivi all’arresto, ciò che ha ferito maggiormente Marco Carta è stato l’atteggiamento delle persone sui social.

“Le critiche sui social mi hanno fatto male. Ho ricevuto parole pesanti, io ho una corazza ma ho anche le mie fragilità. Mi sono sentito spezzato ma ora mi sto ricongiungendo. È divertente per molti pensare che un personaggio famoso rubi magliette. Alcuni meme li ho visti anch'io ed erano divertenti ma altri pesanti" ha raccontato.

Il cantante ha poi spiegato che anche la stampa ha avuto un atteggiamento duro. "Anche la stampa non si è risparmiata, soprattutto con i titoli che però spesso sono degli acchiappa link. A volte succede che ci soffermiamo solo sul titolo e non approfondiamo".

Marco Carta: il capito ‘furto’ nel libro ‘Libero di amare’

Nel libro “Libero di amare”, edito da Baldini e Castoldi, è presente un intero capitolo dedicato al furto. Marco Carta ha avuto modo di recente di precisare ancora “Non ero conscio, mi sarei dissociato o l’avrei impedito”.