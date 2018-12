Marco Mengoni, HOLA - Official Video LIVE a Palazzo Madama

Marco Mengoni, uno dei cantautori più interessanti del nostro panorama musicale è il primo artista scelto, a rappresentare l’Italia, per un esclusivo progetto video musicale realizzato per la prima volta in assoluto in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque in luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale, tra le più belle e iconiche location partner di Google Arts & Culture.

Il video in première su YouTube sarà disponibile questa sera dalle ore 21.00.

Ancora una volta la bellezza e l’impronta cinematografica, che da sempre contraddistinguono la produzione video di Marco Mengoni, arricchiscono un emozionante piano sequenza di HOLA girato live tra le maestose sale di Palazzo Madama a Torino. La Blogothèque, team creativo che ha rivoluzionato il concetto di videoclip musicale, collaborando tra gli altri anche con Justin Timberlake, Alicia Keys, Phoenix e Bon Iver, dirige Marco che si esibisce, in un crescendo di pathos, in un’intima versione live e di grande impatto.

HOLA è la solo version del nuovo singolo HOLA (I SAY) feat Tom Walker che ha dato il via al progetto di ATLANTICO, il nuovo album uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, ottenendo il disco d'oro in soli 7 giorni dall’uscita. ATLANTICO è anche un live, prodotto e distribuito da Live Nation, che partirà per la prima volta dall’Europa con cinque straordinarie anteprime (Berlino - 8 aprile, Zurigo - 10 aprile, Monaco - 12 aprile, Parigi - 14 aprile e Madrid -17 aprile) che anticipano il tour europeo previsto per fine 2019. Intanto in Italia proseguono con successo le vendite del tour che inizierà il prossimo 27 aprile da Torino e che ha già visto triplicare le date di Milano, Verona e aggiungere un nuovo appuntamento a Roma.

Nel supportare questa iniziativa, YouTube Music conferma la propria value proposition, quella di proporre contenuti speciali in grado di connettere artista e fan in maniera unica e speciale, come nella versione di HOLA: non solo video, ma emozionante performance live che porta l'audio a un livello superiore e mostra le affascinanti possibilità che possono nascere quando un talento musicale distintivo incontra un luogo unico di cultura come Palazzo Madama.

Palazzo Madama è il Museo Civico d’Arte Antica di Torino, cuore millenario e pulsante al centro della città. Edificio monumentale tra più rappresentativi del Piemonte, riassume in sé tutta la storia di Torino dall’epoca Romana a oggi. Il palazzo prende il nome dalle due potenti Madame Reali che lo abitarono e che governarono il Ducato di Savoia; nella maestosa Sala del Senato, protagonista nel video HOLA, è stato ospitato il primo Senato d’Italia: è in questa aula che nel 1861 si proclama la nascita del Regno d’Italia. Palazzo Madama fa parte della Fondazione Torino Musei, che cura e gestisce il patrimonio storico-artistico della Città di Torino. Nella partnership in questa iniziativa, la Fondazione e Palazzo Madama confermano la ricerca continua di occasioni per promuovere la cultura e il patrimonio, attraverso sperimentazioni innovative e forme espressive quali la musica e la tecnologia.