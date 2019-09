Maria Elena Boschi sexy su Instagram con rossetto rosso e tacchi a spillo.FOTO

Maria Elena Boschi, foto sexy su Instagram con rossetto rosso e tacchi a spillo

Maria Elena Boschi incanta il web con un look super sexy. Ha trascorso una domenica di svago e relax al Moto Gp e per l’occasione ha scelto un look diverso dal solito e trendy, che non è passato inosservato. Con rossetto rosso e tacchi a spillo la Boschi ha lasciato tutti a bocca aperta.

Maria Elena Boschi su Instagram con un look super sexy

Siamo abituati a vederla in vesti istituzionali, sempre bellissima e perfetta nei dettagli. Domenica però, Maria Elena Boschi ha stupito tutti mostrandosi con un look insolito, particolarmente sensuale e cool.

L'ex ministro ha condiviso con i fan uno scatto che la immortala durante una domenica spensierata al Moto Gp. Con un deciso rossetto rosso che illuminava il viso e un audace tacco a spillo, sul circuito di Misano Maria Elena ha catturato l’attenzione di tutti.

Maria Elena Boschi, la foto su Instagram che ha catturato il web

Nonostante l’abbigliamento particolare per una giornata rilassante al Moto Gp, la Boschi è apparsa come sempre di classe e non fuori luogo.

“Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità” con queste parole l’ex ministro ha commentato la foto pubblicata su Instagram.