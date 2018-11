Mariano Di Vaio, premio "Man of the year 2018" da GQ

L’Italia che conquista il mondo, a piccoli passi e con grandi risultati. Mariano Di Vaio è stato premiato come “Man of the Year 2018” e “Best Digital Influencer” ai prestigiosi ‘GQ Men Of The Year Awards’ avvenuti a Lisbona in Portogallo.

La cerimonia ha visto così l’assegnazione dei premi assegnati dal prestigioso magazine internazionale GQ alle personalità più influenti dell’anno. Presente l’Italia con il talentuoso e stimato Di Vaio assieme ad una generosa parata di Celebrities provenienti da tutto il mondo.

Motivo del premio non solo i numeri e risultati oltre che la forte ascesa nell’imprenditoria italiana e mondiale ma anche la sua forte energia positiva da padre e marito di famiglia diffusa attraverso i propri social network.

Indiscusso numero uno e fuoriclasse è stato accolto con calore dai presenti come star internazionale ed orgoglio italiano della moda Made in Italy.