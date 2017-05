Mario Balotelli e Raffaella Fico: pace fatta. Eccoli al saggio di danza di Pia



Mario Balotelli al teatro Mediterraneo di Napoli mentre osserva il saggio di danza, canto e recitazione della figlia Pia (avuta con Raffaella Fico), di 4 anni. Le foto vengono pubblicate da Chi in edicola da mercoledì 31 maggio.



Balotelli al saggio della figlia Pia, Raffaella Fico al suo fianco per amore della bambina



Balotelli è arrivato poco dopo l’inizio dello spettacolo, con il fratello Enoch, portava un enorme mazzo di fiori, e si è seduto dietro l’ex compagna, Raffaella Fico. Balotelli è apparso un papà premuroso, trasformato dall’amore per quella figlia che ha riconosciuto solo nel febbraio 2014, a due anni dalla sua nascita, dopo una battaglia mediatica e un procedimento giudiziario avviato dalla Fico. Oggi Mario Balotelli ce la sta mettendo tutta per essere un buon genitore, cerca di essere presente nei momenti importanti della vita di Pia e anche nella quotidianità. «L’unico amore della mia vita», scrive sui social durante una passeggiata al parco con la bimba, «Felice lei, felice io».



Mario Balotelli, cena a Positano con Pia e Raffaella Fico



Al termine del week end che ha trascorso con la piccola, Balotelli ha anche prenotato l’intera terrazza di Villa Fiorentino, ristorante a Positano con vista sul mare, per una cena con la figlia, il fratello e la Fico: fra i due genitori è tornata la pace per amore della bambina. La showgirl, intanto, è sempre più legata al compagno, il procuratore sportivo Alessandro Moggi, mentre Balotelli è reduce da una bellissima stagione in Francia con la squadra del Nizza.



Mario Balotelli e Raffaella Fico: pace fatta. Eccoli al saggio di danza di Pia. LA FOTO