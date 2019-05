Mark Caltagirone, parla Selvaggia Lucarelli: "Pamela ci ha creduto ma..."

Nel giallo mediatico di Mark Caltagirone, che domani a Verissimo vedrà l'ennesimo episodio con la confessione di Pamela Prati a Silvia Toffanin sul fatto che il millantato marito di fatto non esiste e non è mai esistito, ecco che s'inserisce Selvaggia Lucarelli con una dichiarazione di estremo buonsenso.

In un post sul suo profilo facebook la giurata di Ballando con le Stelle, la cui prima semifinale andrà in onda stasera in prime time, scrive al riguardo del caso: "Credo fermamente che Pamela Prati, all’inizio, abbia creduto all’esistenza di questo Mark Caltagirone. Ho raccolto un numero sufficiente di storie per ritenere plausibile perfino che lei credesse sul serio che prima o poi si sarebbero sposati. Non sarebbe la prima. Francamente però ritengo pure che da un certo momento in poi abbia deciso di mentire con calcolo, diventando di fatto indifendibile".

Selvaggia aveva già ironicamente disquisito sul tema qualche settimana fa a Domenica In, commentando con Mara Venier la precedente ospitata della Prati nel salotto di zia Mara. "Puoi inventare una storia d’amore" scrive ancora la Lucarelli allegando il video della puntata in questione, "ma non incontri e matrimoni avvenuti. Ricordo che qui a Domenica In ha raccontato del loro primo incontro a una festa, del matrimonio già avvenuto, del cagnolino preso insieme e dei figli che la chiamano mamma. Il tutto condito da ringraziamenti alla madre MORTA con tanto di foto sullo sfondo che ha reso possibile, dal cielo, tutto questo".

La giurata di Ballando e giornalista commenta anche il processo di santificazione di Pamela Prati, in atto dopo le dichiarazioni della sua ex agente Eliana Michelazzo che nel salotto di Live - Non è la D'Urso ha parlato di truffa per opera dell'altra agente Pamela Petricciolo. "Aggiungo poi", chiosa Selvaggia, "che di storie fantasiose la signora ne ha raccontare parecchie nella sua carriera, per cui diciamo che si sono incrociate due manipolatrici e una vittima perfetta, capace di proseguire l’illusione (che mi dispiace) a suon di palle colossali. E ben pagate. Per cui l’improvvisa beatificazione anche no, grazie". Amen.